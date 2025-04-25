Украина стала более уязвимой для хакеров из-за сокращения поддержки США в сфере кибербезопасности – Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа значительно сократила поддержку Украины в сфере кибербезопасности, что ослабило защиту ключевых украинских систем от кибератак, поддерживаемых Кремлем. Об этом 25 апреля пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности

Были отменены или приостановлены контракты с десятками специалистов, оказывавших техническую помощь на сотнях объектов в Украине, а запланированные поставки оборудования и программного обеспечения так и не состоялись.

В 2020 году был заключен контракт на $128 млн с американской компанией DAI Global LLC для защиты критической инфраструктуры от кибератак. Проект должен был продолжаться до сентября 2026-го, но в январе 2025 года финансирование заморозили. Многие сотрудники были отправлены в отпуск, а будущее проекта остается неопределенным.

Другие подрядчики, такие как CRDF Global, которые проводили обучение и сотрудничали с СНБО по созданию центров кибербезопасности, также приостановили работу, и перспективы восстановления остаются неясными.

Контекст

За последние пять лет Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более $200 млн на кибербезопасность Украины, а поддержку также оказывали Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США. Эта помощь включала оборудование, программное обеспечение, обучение и специализированную поддержку правительственным учреждениям, Национальному банку, энергетическим компаниям и ядерным объектам.

США были основным источником финансирования кибербезопасности Украины, в частности USAID профинансировал ряд проектов, включая защиту избирательной инфраструктуры и дипломатических сетей, одобренных еще при первой администрации Трампа.

Самый большой контракт на $128 млн, заключенный в 2020 году с американской компанией DAI Global LLC, предусматривал защиту критической инфраструктуры от кибератак. DAI сотрудничала с десятками субподрядчиков, предоставляя оборудование для восстановления данных, системы резервного копирования и инструменты обнаружения угроз таким организациям, как «Укрэнерго», Налоговая служба, министерства, аэропорты, ЧАЭС и объекты управления радиоактивными отходами.