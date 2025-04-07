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Госспецсвязи предупредило о кибератаках против разработчиков инноваций в военной сфере

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Команда CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, с начала февраля 2025 года фиксирует киберактивность, направленную на шпионаж против украинских институций, вовлеченных в развитие инноваций в военной сфере, сообщает пресс-служба ведомства 7 апреля. Атаки производятся путем распространения электронных писем с Excel-документами.

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Ключевые факты

  • По данным Госспецсвязи, под прицелом киберзлоумышленников также находятся военные формирования, правоохранительные органы и органы местного самоуправления, в том числе расположенные вблизи восточной границы Украины.
  • Атаки производятся путем распространения электронных писем с Excel-документами. В названиях файлов и темах писем упоминаются актуальные и чувствительные вопросы: разминирование, административные штрафы, производство БПЛА, компенсации за разрушенное имущество.
  • Рассылка электронных писем осуществляется с использованием скомпрометированных аккаунтов, в том числе через веб-интерфейс.

Контекст

В 2024 году действующая при Госспецсвязи правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA зафиксировала 4315 киберинцидентов. Это на 69,8% больше, чем в 2023 году, когда была зафиксирована 2541 атака. Больше всего злоумышленники атаковали местные органы власти, правительственные учреждения, сектор безопасности и обороны, энергетические компании, телекоммуникационные компании и коммерческие организации.

В феврале глава Госспецсвязи Александр Потий сообщил, что Россия начала привлекать частные хакерские группировки и сфокусировалась на сборе информации ОПК.

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