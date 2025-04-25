Україна стала вразливішою для хакерів через скорочення підтримки США у сфері кібербезпеки – Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа значно скоротила підтримку України в сфері кібербезпеки, що послабило захист ключових українських систем від кібератак, підтримуваних Кремлем. Про це 25 квітня пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

Було скасовано або призупинено контракти з десятками фахівців, які надавали технічну допомогу на сотнях об’єктів в Україні, а заплановані поставки обладнання та програмного забезпечення так і не відбулися.

У 2020 році було укладено контракт на $128 млн з американською компанією DAI Global LLC для захисту критичної інфраструктури від кібератак. Проєкт мав тривати до вересня 2026-го, але в січні 2025 року фінансування заморозили. Багато працівників відправили у відпустку, а майбутнє проєкту залишається невизначеним.

Інші підрядники, такі як CRDF Global, які проводили навчання та співпрацювали з РНБО для створення центрів кібербезпеки, також призупинили роботу, і перспективи відновлення залишаються неясними.

Контекст

За останні п’ять років Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило понад $200 млн на кібербезпеку України, а підтримку також надавали Агентство національної безпеки та Кіберкомандування США. Ця допомога включала обладнання, програмне забезпечення, навчання та спеціалізовану підтримку для урядових установ, Національного банку, енергетичних компаній і ядерних об’єктів.

США були основним джерелом фінансування кібербезпеки України, зокрема USAID профінансувало низку проєктів, включаючи захист виборчої інфраструктури та дипломатичних мереж, схвалених ще за першої адміністрації Трампа.

Найбільший контракт на $128 млн, укладений у 2020 році з американською компанією DAI Global LLC, передбачав захист критичної інфраструктури від кібератак. DAI співпрацювала з десятками субпідрядників, надаючи обладнання для відновлення даних, системи резервного копіювання та інструменти виявлення загроз для таких організацій, як «Укренерго», Податкова служба, міністерства, аеропорти, ЧАЕС та об’єкти управління радіоактивними відходами.