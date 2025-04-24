Только треть украинского бизнеса готова к киберкризису, среди основных угроз – фишинг – опрос ЕВА

Более половины организаций признают умеренную или высокую вероятность кибер- или информационных атак в ближайший год, свидетельствуют результаты опроса EBA, Calibrated, LOOQME, MMR и IT Ukraine Association в марте. В то же время 30% респондентов заявили, что их компания никогда или почти никогда не проводит оценку рисков.

Ключевые факты

Согласно опросу, 62% респондентов не хватает четкой стратегии действий во время киберкризиса, 39% компаний не имеют отдельного антикризисного коммуникационного плана.

Только треть опрошенных отметили, что полностью готовы к киберкризису: имеют подготовленные команды реагирования и определенных спикеров.

В то же время 41% компаний не имеют специализированных практических тренингов по подготовке к кибер- и информационным кризисам.

По результатам опроса компании, которые уже подвергались кибератакам, демонстрируют гораздо более высокий уровень готовности – они регулярно проводят тренинги и имеют полностью интегрированный антикризисный коммуникационный план.

Среди основных киберугроз для компании респонденты больше всего выделяли фишинг по электронной почте (71%) и утечку данных (70%). В первую пятерку угроз также вошли бот-атаки в комментариях под публикациями компаний (43%), взлом аккаунтов работников компании (41%) и кибератаки на социальные сети бренда (40%).

Основными барьерами на пути к созданию действенной системы реагирования на киберинциденты опрашиваемые назвали быстро эволюционирующие угрозы (57%), недостаток внутренней экспертизы (37%), а также ограниченные бюджеты на обучение и мониторинг угроз (38% и 30% соответственно).

Наиболее востребованными инструментами для противодействия кризисам опрошенные назвали ИИ-мониторинг угроз (34%) и сценарные учения по моделированию кризисов (32%).

Об опросе

В опросе приняли участие коммуникационщики, топ-менеджеры, специалисты по ІТ и безопасности – представители 63 компаний от крупных (2000+ сотрудников) до малых и средних бизнесов.

Контекст

В 2024 году действующая при Госспецсвязи правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA зафиксировала 4315 киберинцидентов. Это на 69,8% больше, чем в 2023 году, когда была зафиксирована 2541 атака.

Больше всего злоумышленники атаковали местные органы власти, правительственные учреждения, сектор безопасности и обороны, энергетические компании, телекоммуникационные компании и коммерческие организации.

В марте Верховная Рада приняла закон о киберзащите государственных ресурсов. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина объясняла, что принятие документа является частью того самого «Пентагона для государственных реестров», который ведомство решило создать после масштабной кибератаки на реестры в декабре 2024-го.