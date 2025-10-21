Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заключили соглашение об увеличении доступа США к редкоземельным элементам и другим критическим минералам, пишет Bloomberg . Это соглашение направлено на противодействие доминированию Китая в цепях снабжения ключевых металлов.

Подробности

Соглашение предусматривает совместные инвестиции США и Австралии в разработку месторождений и перерабатывающих проектов в Австралии для производства материалов, необходимых для электромобилей, полупроводников и военной техники. Альбанезе отметил, что у Австралии есть проекты на $8,5 млрд, готовые к запуску, а также возможности для расширения переработки критических минералов.

Обе страны договорились защищать свои рынки от несправедливых торговых практик, в том числе из-за установления минимальных цен.

Соглашение повлекло за собой рост акций австралийских компаний, добывающих редкоземельные элементы. Lynas Rare Earths, крупнейший австралийский производитель редкоземельных металлов по рыночной капитализации, подскочил примерно на 4,7% в начале торгов в Азии. Добытчик минерального песка Iluka Resources подорожал более чем на 9%, а производитель лития Pilbara Minerals прибавил около 5%. Другие производители редкоземельных металлов также получили прибыль: акции VHM Add To Watchlist взлетели примерно на 30%, а Northern Minerals Add To Watchlist – более чем на 16%. Latrobe Magnesium, основной австралийский производитель критически важного металла магния, подорожал почти на 47%.

США и Австралия инвестируют свыше $1 млрд в течение следующих шести месяцев в первоначальные проекты, а Пентагон профинансирует строительство завода по производству галлия в Западной Австралии. Экспортно-импортный банк США также предоставит финансирование на $2,2 млрд для проектов с критическими минералами.

Контекст

Этот шаг является частью стратегии США по созданию альтернативных цепей поставок, чтобы уменьшить зависимость от Китая, ограничивающего экспорт редкоземельных элементов. Австралия, занимающая четвертое место в мире по запасам этих минералов, стремится стать ключевым поставщиком для технологических и оборонных отраслей.