Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе уклали угоду про збільшення доступу США до рідкісноземельних елементів та інших критичних мінералів, пише Bloomberg . Ця угода спрямована на протидію домінуванню Китаю в ланцюгах постачання ключових металів.

Деталі

Угода передбачає спільні інвестиції США та Австралії в розробку родовищ і переробних проєктів в Австралії для виробництва матеріалів, необхідних для електромобілів, напівпровідників і військової техніки. Альбанезе зазначив, що Австралія має проєкти на $8,5 млрд, готові до запуску, а також можливості для розширення переробки критичних мінералів.

Обидві країни домовилися захищати свої ринки від несправедливих торговельних практик, зокрема через встановлення мінімальних цін.

Угода спричинила зростання акцій австралійських компаній, що видобувають рідкісноземельні елементи. Lynas Rare Earths, найбільший австралійський виробник рідкісноземельних металів за ринковою капіталізацією, підскочив приблизно на 4,7% на початку торгів в Азії. Видобувач мінерального піску Iluka Resources подорожчав більш ніж на 9%, а виробник літію Pilbara Minerals додав приблизно 5%. Інші менші виробники рідкісноземельних металів також отримали прибуток: акції VHM Add To Watchlist злетіли приблизно на 30%, а Northern Minerals Add To Watchlist – більш ніж на 16%. Latrobe Magnesium, основний австралійський виробник критично важливого металу магнію, подорожчав майже на 47%.

США та Австралія інвестують по понад $1 млрд протягом наступних шести місяців у початкові проєкти, а Пентагон профінансує будівництво заводу з виробництва галію в Західній Австралії. Експортно-імпортний банк США також надасть фінансування на $2,2 млрд для проєктів із критичними мінералами.

Контекст

Цей крок є частиною стратегії США щодо створення альтернативних ланцюгів постачання, щоб зменшити залежність від Китаю, який обмежує експорт рідкісноземельних елементів. Австралія, що посідає четверте місце у світі за запасами цих мінералів, прагне стати ключовим постачальником для технологічних і оборонних галузей.