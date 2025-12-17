Американские и европейские переговорщики подготовили проекты двух документов, которые предусматривают поддержку Украины после возможного заключения мирного соглашения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Детали

Впервые за последние месяцы европейские чиновники положительно оценили уровень взаимодействия с американской стороной, пишет издание.

Наработка документов по безопасности длилась более восьми часов интенсивных переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского и представителей украинской делегации. Переговоры происходили в Берлине в воскресенье и понедельник.

К обсуждениям присоединились руководители и должностные лица по вопросам национальной безопасности примерно из десятка европейских государств, в частности Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Один из проектов определяет общие принципы обязательств по безопасности, пишет NYT. По словам двух американских чиновников и нескольких европейских дипломатов, речь идет о механизме, подобном гарантиям статьи 5 НАТО, которая предусматривает коллективную помощь стране в случае нападения на нее.

Второй документ, который американские чиновники называют «оперативным военным соглашением», содержит детальные положения. В нем описан формат сотрудничества между американскими, европейскими и украинскими вооруженными силами с целью недопущения новой попытки России захватить украинские территории в ближайшие годы. При этом NYT уточняет, что ни один из проектов пока не был обнародован.

Оперативный документ содержит многочисленные конкретные инструкции, направленные на поддержку Украины в случае различных сценариев возможной российской агрессии, пишет NYT. Один из американских чиновников на условиях анонимности охарактеризовал документ как «очень конкретный» в вопросах предотвращения повторного вторжения и реагирования в случае осуществления последнего.

По информации NYT, ключевой задачей является план приведения численности Вооруженных сил Украины к «мирному уровню» – около 800 000 военнослужащих, оснащенных современной техникой и надлежащим образом подготовленных, чтобы они стали мощным сдерживающим фактором для России.

Для сравнения, как отмечает издание, численность Бундесвера составляет около 180 000 военных.

Формирование таких сил потребует постоянной и масштабной международной поддержки Украины, говорится в совместном заявлении лидеров десяти европейских стран и высокопоставленных чиновников Европейского союза. Один из европейских дипломатов сообщил NYT, что документ содержит «очень подробные» положения о необходимой Украине военной технике.

Кроме того, в проекте предусмотрено размещение европейских военных, которые будут действовать на территории Украины для обеспечения безопасности воздушного и морского пространства. Хотя официальные лица не уточняют, какие именно страны готовы направить войска, президент Зеленский заявил, что ряд государств уже предоставили соответствующие частные обязательства.

Ожидается, что эти подразделения будут дислоцироваться на западе Украины, подальше от линии фронта, и будут служить дополнительным фактором сдерживания возможной будущей агрессии со стороны России.

Также, по данным NYT, документ подробно описывает роль США в выявлении попыток России организовать провокации под «фальшивым флагом», которые Москва может использовать как повод для возобновления боевых действий. Американские и европейские чиновники неоднократно подчеркивали, что такая тактика является типичной для Кремля.

Контекст

15 декабря в Берлине прошел второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации с представителями президента США Дональда Трампа – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Подводя итоги встречи, Зеленский отметил, что диалог был сложным, но результативным.

Переговоры, которые состоялись 14 декабря, продолжались около пяти часов. По информации Bild со ссылкой на источники, сторонам не удалось прийти к согласию по ключевому вопросу – инициированной США «демилитаризованной зоне» на территории Донецкой области. В то же время собеседники издания утверждают, что Киев якобы готов отказаться от членства в НАТО и оперативно провести выборы.

После берлинской встречи президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс развивается успешно.

По словам Зеленского, Киев ожидает подготовки пяти документов по итогам переговоров, часть из которых будет посвящена гарантиям безопасности. Речь идет о решениях, которые должны пройти утверждение в Конгрессе США и предусматривать механизмы, подобные пятой статье НАТО. Президент Украины подчеркнул, что военные команды обеих стран детально прорабатывают эти вопросы и стороны уже приблизились к формированию «сильных гарантий».