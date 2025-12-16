Україна у межах американського плану про завершення війни розраховує на п’ять документів, частина з них – про гарантії безпеки, які має затвердити Конгрес США; Проведення виборів – тільки після припинення вогню; Україна ні за яких умов не визнає Донбас російським. Про це напередодні ввечері сказав українським журналістам президент України Володимир Зеленський, підбивши підсумки переговорів з міжнародними партнерами у Берліні 14 та 15 грудня.

Головне

Про переговори. Зеленський наголосив, що шлях до миру – складний, однак це не означає, що процес буде затяжним, адже Сполучені Штати прагнуть швидкого результату. «Для нас важлива якість при будь-якій швидкості. Якщо співпадатиме швидкість і якість, ми обома руками за», – заявив президент. Україна планувала провести переговори у Києві, але американська делегація не змогла приїхати, тому зустрічі відбулися у Берліні за підтримки німецької сторони.

Контекст

15 грудня в Берліні відбувся другий раунд переговорів президента України Володимира Зеленського та української делегації з представниками президента США Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Коментуючи результати зустрічі, Зеленський назвав розмову непростою, але продуктивною.

Переговори 14 грудня тривали пʼять годин. Сторони не змогли домовитися про ключове – запропоновану США «демілітаризовану зону» в Донецькій області, повідомила Bild із посиланням на джерела. Водночас за їхніми словами, Київ нібито готовий відмовитися від вступу до НАТО та якнайшвидше провести вибори.

За результатами переговорів у Берліні президент США Трамп заявив, що вони йдуть успішно. «І я думаю, що ми ближчі зараз, і вони скажуть тобі, що вони ближчі зараз. Ми провели численні розмови з президентом Путіним. І я думаю, що ми ближчі зараз, ніж будь-коли раніше», – наголосив Трамп. Він додав, що наразі Росія та Україна прагнуть до завершення конфлікту, проте це бажання може змінюватися, тому важливо, щоб усі сторони опинилися на одному боці.