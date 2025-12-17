США та Європейський Союз підготували два документи, що визначають підтримку України у разі укладення мирної угоди з Росією. Серед узгоджених пунктів – розміщення європейських сил на території України, проти чого раніше категорично виступала Москва. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Деталі

Напрацювання документів тривало понад вісім годин інтенсивних переговорів у Берліні за участі президента України Володимира Зеленського та представників української делегації. До обговорень долучилися керівники та посадовці з питань національної безпеки близько десяти європейських країн, зокрема Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Один із документів визначає загальні принципи безпекових зобов’язань, аналогічні до статті 5 НАТО, яка передбачає колективну допомогу країні у разі нападу. Другий – «оперативна військова угода» – містить детальні положення про співпрацю американських, європейських та українських збройних сил для недопущення нової спроби Росії захопити українські території.

Оперативний документ містить конкретні інструкції для підтримки України у разі різних сценаріїв можливої російської агресії. За інформацією NYT, ключовим завданням є приведення чисельності ЗСУ до «мирного рівня» близько 800 000 військовослужбовців, оснащених сучасною технікою та належно підготовлених для стримування Росії. Для порівняння, чисельність Бундесверу становить близько 180 000 військових.

Крім того, документи передбачають розміщення європейських підрозділів, здебільшого на заході України, для забезпечення безпеки повітряного та морського простору. Президент Зеленський зазначив, що низка держав уже надали відповідні приватні зобов’язання.

США також координуватимуть виявлення провокацій під «фальшивим прапором», які Росія може використати для відновлення бойових дій. Американські та європейські посадовці наголошують, що така тактика є типовою для Кремля.

Контекст

15 грудня в Берліні пройшов другий раунд перемовин президента України Володимира Зеленського та української делегації з представниками президента США Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Підбиваючи підсумки зустрічі, Зеленський зазначив, що діалог був складним, але результативним.

Переговори, які відбулися 14 грудня, тривали близько п’яти годин. За інформацією Bild із посиланням на джерела, сторонам не вдалося дійти згоди щодо ключового питання – ініційованої США «демілітаризованої зони» на території Донецької області. Водночас співрозмовники видання стверджують, що Київ нібито готовий відмовитися від членства в НАТО та оперативно провести вибори.

Після берлінської зустрічі президент США Дональд Трамп заявив, що переговорний процес розвивається успішно.

За словами Зеленського, Київ очікує на підготовку п’яти документів за підсумками перемовин, частина з яких буде присвячена гарантіям безпеки. Йдеться про рішення, що мають пройти затвердження в Конгресі США та передбачати механізми, подібні до п’ятої статті НАТО. Президент України наголосив, що військові команди обох країн детально опрацьовують ці питання і сторони вже наблизилися до формування «сильних гарантій».