США снизили оценку долга Украины за военную помощь в три раза, до $100 млрд – Bloomberg

США пересмотрели объем помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России, снизив отметку с $300 млрд до $100 млрд, что приближается к украинской оценке в $90 млрд. Об этом 16 апреля пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Пересмотр состоялся после переговоров в Вашингтоне в конце прошлой недели по соглашению о природных ресурсах. Администрация Трампа настаивает на соглашении, предусматривающем распределение доходов от будущих украинских инвестиционных проектов, в частности в минералах и инфраструктуре, в качестве компенсации за оказанную ранее помощь.

Соглашение предоставит США приоритетное право на доходы, поступающие в специальный фонд реконструкции, контролируемый Вашингтоном. Киев стремится к лучшим условиям и отказывается признавать предварительную помощь долгом.

Отмечается, что технические переговоры были продуктивными и юристы продолжают работать над проектом соглашения. Украина должна предоставить детали конкретных проектов для следующей онлайн-встречи.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, переговоры близки к завершению и соглашение могут подписать уже на этой неделе.

Однако США рассматривают расходы по поддержке Украины как свой вклад в фонд, не желая обязывать себя новыми инвестициями, что является ключевым интересом Киева.

Контекст

11 апреля в Вашингтоне состоялись переговоры между Украиной и США о доступе американцев к украинским минеральным ресурсам, общение, по данным Reuters и источников в Минфине США, было напряженным и «антагонистическим».

Администрация Трампа предложила амбициозный проект, предусматривающий приоритетный доступ США к украинским месторождениям и направление доходов от добычи в общий инвестиционный фонд. Соглашение не включает гарантий безопасности, важных для Киева, но содержит неожиданное требование передать контроль над проходящим через Украину газопроводом «Газпрома» Международной финансовой корпорации развития США (DFC).

Минфин США назвал переговоры «техническими». Украина привлекла юридическую фирму Hogan Lovells для консультаций.

15 апреля президент Владимир Зеленский положительно оценил работу технических команд, отметив, что переговоры будут продолжаться в различных форматах в течение недели, и выразил оптимизм по поводу результатов.