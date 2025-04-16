США зменшили оцінку боргу України для проєкту угоди про надра втричі, до $100 млрд – Bloomberg

США переглянули обсяг допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, знизивши оцінку з $300 млрд до $100 млрд, що наближається до української оцінки в $90 млрд. Про це 16 квітня пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

Перегляд відбувся після переговорів у Вашингтоні наприкінці минулого тижня з угоди про природні ресурси. Адміністрація Трампа наполягає на угоді, яка передбачає розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проєктів, зокрема в мінералах та інфраструктурі, як компенсацію за надану раніше допомогу.

Угода надасть США пріоритетне право на прибутки, які надходитимуть до спеціального фонду реконструкції, контрольованого Вашингтоном. Київ прагне кращих умов і відмовляється визнавати попередню допомогу боргом.

Зазначається, що технічні переговори були продуктивними, і юристи продовжують працювати над проєктом угоди. Україна має надати деталі конкретних проєктів для наступної онлайн-зустрічі.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, переговори близькі до завершення і угоду можуть підписати вже цього тижня.

Однак США розглядають витрати на підтримку України як свій внесок у фонд, не бажаючи зобов’язуватися до нових інвестицій, що є ключовим інтересом Києва.

Контекст

11 квітня у Вашингтоні відбулися переговори між Україною та США про доступ американців до українських мінеральних ресурсів, спілкування, за даними Reuters і джерел у Мінфіні США, було напруженим та «антагоністичним».

Адміністрація Трампа запропонувала амбітний проєкт, що передбачає пріоритетний доступ США до українських родовищ і спрямування доходів від видобутку до спільного інвестиційного фонду. Угода не включає гарантій безпеки, важливих для Києва, але містить несподівану вимогу передати контроль над газопроводом «Газпрому», що проходить через Україну, Міжнародній фінансовій корпорації розвитку США (DFC).

Мінфін США назвав переговори «технічними». Україна залучила юридичну фірму Hogan Lovells для консультацій.

15 квітня президент Володимир Зеленський позитивно оцінив роботу технічних команд, зазначивши, що переговори триватимуть у різних форматах протягом тижня, і висловив оптимізм щодо результатів.