Правительство приняло постановление, которое запускает программу «3000 км по Украине». Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» 2 декабря. Инициатива стартует в тестовом режиме в декабре и позволит жителям прифронтовых территорий путешествовать поездами для посещения родственников или временного переезда в другие регионы на зимний период. Для компенсации расходов на программу в январе УЗ введет премиум-сегмент с динамическим ценообразованием на билеты.

Детали

Программа предусматривает 3000 км поездок в непиковые периоды, когда есть свободные места. Билеты будут доступны в плацкарте, купе, региональных поездах и 2-м классе «Интерсити».

Воспользоваться программой можно через приложение «Укрзализныци». Билеты можно оформлять с 3 декабря с 10:00, путешествие начать – с 5 декабря. Каждый участник получает до четырех поездок в сумме 3000 км.

Купить «бесплатные» билеты на первом этапе программы можно будет только на отдельные поезда и исключительно в или из прифронтовых населенных пунктов, уточнил СЕО «Укрзализныци» Александр Перцовский во время брифинга 2 декабря. Билеты на эти же поезда из других городов можно будет приобрести только за деньги.

Для программы не выделяют дополнительные средства из госбюджета. Решение правительства предусматривает компенсаторы для «Укрзализныци» и динамическое ценообразование в премиум-сегменте.

Государство продолжает софинансировать пассажирские перевозки, а до I квартала 2026 года будет создан механизм компенсации разницы между доступными тарифами и реальной себестоимостью перевозок.

Ориентировочно в середине января в УЗ как механизм компенсации появится премиум-сегмент – билеты в СВ и 1-й класс Intercity+, на которые будет динамичное ценообразование (цена на эти билеты будет зависеть от популярности рейса, от времени приобретения до даты отправления и т.д.), сообщил Перцовский.

«Стоимость компенсаторов – это не миллиарды, это сотни миллионов гривен. Но введение такого механизма для УЗ – исторический сдвиг», – добавил Перцовский.

Популярне Категория Рейтинги Дата 26 ноября 25 лучших CEO Украины 2025

На какие поезда доступны билеты (первый этап):

№101/102 «Николаев – Барвенково (Краматорск)»;

№103/104 «(Краматорск) Барвенково – Львов»;

№109/110 «Львов – Николаев»;

№115/116 «Сумы – Киев»;

№121/122 «Николаев – Киев»;

№127/128 «Львов – Запорожье»;

№141/142 «Ивано-Франковск – Чернигов»;

№143/144 «Сумы – Рахов»;

№39/40 «Солотвино – Запорожье»;

№45/44 «Харьков – Ужгород»;

№47/48 «Запорожье – Мукачево»;

№51/52 «Одесса – Запорожье»;

№53/54 «Днепр – Одесса»;

№61/62 «Днепр – Ивано-Франковск»;

№773/774 «Киев – Конотоп»;

№87/88 «Ковель – Запорожье»;

№886/888 «Фастов – Чернигов»;

№895/896 «Конотоп – Фастов».

Доступны также детские купе на рейсах №15/16 «Харьков – Ясиня», №17/18 «Харьков – Ужгород», №41/42 «Днепр – Трускавец» и 2 класс «Интерсити+» на рейсах №719/720 «Харьков – Киев», №723/722 «Харьков – Киев», №731/732 «Запорожье – Киев».

Расстояние в 3000 км символически отражает самый длинный маршрут поезда в Украине – от Запорожья до Ужгорода и обратно, пояснили в УЗ. Бонусные километры можно использовать до конца 2026 года.

Чтобы оформить билет:

загрузите или обновите приложение «Укрзализныци» и верифицируйте аккаунт через «Дія.Підпис»;

нажмите «Принять участие» в отметке «3000», чтобы получить 3000 км на четыре путешествия;

выберите поезд с пометкой «3000», километры спишутся автоматически.

Важно

Билеты можно оформить только на себя или ребенка; на взрослых родственников или друзей оформить нельзя.

Дети от 5 лет получают собственные 3000 км.

Программа покрывает только проезд, дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Километры нельзя монетизировать.

Больше всего мест будут предлагать в низкий сезон.

Неиспользованные километры можно будет конвертировать в бонусы программы «Железные друзья» в 2026 году.

Контекст

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в 2024 году превысили 18 млрд грн, а в 2025-м, даже с компенсацией 4,3 млрд грн, ожидаются более 22 млрд грн. При этом доходы пассажирского сегмента покрывают лишь около 40% расходов.

На конец 2024 года внешний долг компании достиг $1,4 млрд, из которых 77% – еврооблигации. В 2025 году УЗ должна выплатить $52 млн основного долга, а в 2026-м – $797 млн, включая $703 млн по еврооблигациям.

Президент Владимир Зеленский 1 ноября объявил, что каждый украинец получит право на 3000 км бесплатных поездок по железной дороге. Детали программы еще прорабатываются, но известно, что она будет затратной для госбюджета. Насколько существенной будет польза для «Укрзализныци», читайте в материале Forbes Ukraine.