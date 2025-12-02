Уряд ухвалив постанову, яка запускає програму «3000 км Україною». Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» 2 грудня. Ініціатива стартує в тестовому режимі в грудні і дозволить мешканцям прифронтових територій подорожувати поїздами для відвідування родичів або тимчасового переїзду в інші регіони на зимовий період. Для компенсації витрат на програму в січні УЗ запровадить преміум-сегмент із динамічним ціноутворенням на квитки.

Деталі

Програма передбачає 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Квитки будуть доступні в плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2-му класі «Інтерсіті».

Скористатися програмою можна через застосунок «Укрзалізниці». Квитки можна оформляти з 3 грудня з 10:00, подорож розпочати – з 5 грудня. Кожен учасник отримує до чотирьох поїздок в сумі 3000 км.

Придбати «безкоштовні» квитки на першому етапі програми можна буде лише на окремі потяги та винятково до чи з прифронтових населених пунктів, уточнив СЕО «Укрзалізниці» Олександр Перцовський під час брифінгу 2 грудня. Квитки на ці ж потяги з інших міст можливо буде придбати лише за кошти.

Для програми не виділяють додаткові кошти з держбюджету. Рішення уряду передбачає компенсатори для «Укрзалізниці» та динамічне ціноутворення у преміум-сегменті.

Держава продовжує співфінансувати пасажирські перевезення, а до І кварталу 2026 року буде створено механізм компенсації різниці між доступними тарифами та реальною собівартістю перевезень.

Орієнтовно всередині січня в УЗ як механізм компенсації зʼявиться преміум-сегмент – квитки в СВ та купе, на які буде динамічне ціноутворення (ціна на ці квитки залежатиме від популярності рейсу, від часу придбання до дати відправлення тощо), повідомив Перцовський.

«Вартість компенсаторів – це не мільярди, це сотні мільйонів гривень. Але запровадження такого механізму для УЗ – історичний зсув», – додав Перцовський.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

На які поїзди доступні квитки (перший етап):

№101/102 «Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ)»;

№103/104 «(Краматорськ) Барвінкове – Львів»;

№109/110 «Львів – Миколаїв»;

№115/116 «Суми – Київ»;

№121/122 «Миколаїв – Київ»;

№127/128 «Львів – Запоріжжя»;

№141/142 «Івано-Франківськ – Чернігів»;

№143/144 «Суми – Рахів»;

№39/40 «Солотвино – Запоріжжя»;

№45/44 «Харків – Ужгород»;

№47/48 «Запоріжжя – Мукачево»;

№51/52 «Одеса – Запоріжжя»;

№53/54 «Дніпро – Одеса»;

№61/62 «Дніпро – Івано-Франківськ»;

№773/774 «Київ – Конотоп»;

№87/88 «Ковель – Запоріжжя»;

№886/888 «Фастів – Чернігів»;

№895/896 «Конотоп – Фастів».

Доступні також дитячі купе на рейсах №15/16 «Харків – Ясіня», №17/18 «Харків – Ужгород», №41/42 «Дніпро – Трускавець» та 2 клас «Інтерсіті+» на рейсах №719/720 «Харків – Київ», №723/722 «Харків – Київ», №731/732 «Запоріжжя – Київ».

Відстань у 3000 км символічно відображає найдовший маршрут поїзда в Україні – від Запоріжжя до Ужгорода та назад, пояснили в УЗ. Бонусні кілометри можна використати до кінця 2026 року.

Щоб оформити квиток:

завантажте або оновіть застосунок «Укрзалізниці» та верифікуйте акаунт через «Дія.Підпис»;

натисніть «Взяти участь» у позначці «3000», щоб отримати 3000 км на чотири подорожі;

оберіть поїзд із позначкою «3000», кілометри спишуться автоматично.

Важливо

Квитки можна оформити лише на себе або дитину; на дорослих родичів чи друзів оформити не можна.

Діти від 5 років отримують власні 3000 км.

Програма покриває лише проїзд, додаткові послуги оплачуються окремо.

Кілометри не можна монетизувати.

Найбільше місць пропонуватимуть у низький сезон.

Невикористані кілометри можна буде конвертувати у бонуси програми «Залізні друзі» у 2026 році.

Контекст

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у 2024 році перевищили 18 млрд грн, а в 2025-му, навіть з компенсацією 4,3 млрд грн, очікуються понад 22 млрд грн. При цьому доходи пасажирського сегмента покривають лише близько 40% витрат.

На кінець 2024 року зовнішній борг компанії сягнув $1,4 млрд, з яких 77% – єврооблігації. У 2025 році УЗ має виплатити $52 млн основного боргу, а в 2026-му – $797 млн, включно з $703 млн за єврооблігаціями.

Президент Володимир Зеленський 1 листопада оголосив, що кожен українець отримає право на 3000 км безкоштовних поїздок залізницею. Деталі програми ще опрацьовуються, але відомо, що вона буде витратною для держбюджету. Наскільки суттєвою буде користь для «Укрзалізниці», читайте у матеріалі Forbes Ukraine.