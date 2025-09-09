Дональд Трамп пережил самый прибыльный год в своей жизни, в значительной степени благодаря криптовалютам. Сейчас его состояние достигает рекордных $7,3 млрд по сравнению с $4,3 млрд в 2024 году, когда он баллотировался на пост президента. Рост на $3 млрд поднял его на 201-е место в списке 400 самых богатых людей США. Об этом говорится в ежегодном рейтинге Forbes USA .

Подробности

Основной рост состояния Трампа связан с криптовалютами, которые принесли ему немалую прибыль. У него все еще есть значительное количество монет, стоимость которых будет увеличиваться по мере их разблокирования в течение его президентства. Основные источники роста состояния Трампа за последний год:

Мемкоины: +$710 млн; Ликвидные активы: +$660 млн; Лицензионный и управленческий бизнес: $410 млн; Судебная победа : +$470 млн; Токены World Liberty Financial: +$340 млн; Бизнес стейблкоинов: +$240 млн.

Отмечается, что ни один президент в истории США не использовал свою власть для столь значительного обогащения, как Трамп. Его главным инструментом стала криптовалюта – класс активов, вызывающий ажиотаж и уязвимый к регуляторам. В сентябре 2024 года Трамп вместе с тремя сыновьями запустил криптовалютный проект World Liberty Financial, изначально испытывавший трудности с продвижением. Однако после победы на выборах ситуация изменилась.

Криптопредприниматель Джастин Сан, которого Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила в мошенничестве, инвестировал $75 млн, направив примерно $40 млн президенту-избраннику и еще несколько миллионов его семье, запустив лавину доходов. В январе, за несколько дней до возвращения в Белый дом, Трамп запустил мемкоин, который прибавил сотни миллионов к его капиталу.

На должности Трамп ослабил регуляторный надзор за криптовалютами и подписал законодательство, благоприятное для отрасли, что обеспечило ему личную выгоду от конфликта интересов. Его мемкоины, которые первоначально были заблокированы на три месяца, теперь разблокируются каждый день, принося десятки миллионов еженедельно.

World Liberty Financial продолжает продавать токены, сгенерировав примерно $1,4 млрд прибыли. Семейная компания Трампа получает около 75% этих продаж, что составляет более $1 млрд.

Согласно письму, которое в мае направил судебный надсмотрщик организации Трампа к нью-йоркскому судье, президент, вероятно, планировал продать часть этой компании. Неизвестно, какую долю он продал и состоялась ли сделка вообще. Личность покупателя также остается неизвестной.

Трамп консервативно распорядился своими средствами, когда его поклонники вкладывались в рискованные активы. В начале лета он погасил долг в $114 млн за небоскреб на Уолл-стрит, 40, который имел проблемы. В июле он закрыл несколько меньших кредитов на общую сумму около $15 млн, связанных с имениями в Нью-Йорке и Флориде.

Он также инвестировал в муниципальные и корпоративные облигации. Баланс Трампа сейчас прочнее, чем когда-либо, с примерно $1,1 млрд обязательств и $8,4 млрд активов, из которых $1,1 млрд – ликвидные активы.

Контекст

Дональд Трамп впервые попал в рейтинг самых богатых американцев Forbes в 1982 году с состоянием $200 млн, что обеспечило ему место среди 400 самых богатых. В течение десятилетий он оставался в этом списке, хотя его позиция менялась в зависимости от успехов в бизнесе и экономических условий.

Когда Трамп стал президентом в 2017 году, Forbes оценил его капитал в $3,5 млрд. Однако за время первой каденции его состояние уменьшилось более чем на $1 млрд. В 2021 году он занял 1299-е место в глобальном рейтинге миллиардеров с $2,4 млрд, что было ниже 1001-го места годом ранее. В том же году Трамп впервые за 25 лет не попал в топ-400 американцев в списке Forbes, поскольку не хватало $400 млн его состоянию до минимального порога в $2,9 млрд. Пандемия COVID-19 значительно повлияла на его бизнесы: гостиницы, казино и офисы понесли убытки из-за спада в туризме и коммерческой деятельности.

Во время предвыборной кампании Трамп изменил свое ранее скептическое отношение к криптовалютам, пообещав создать стратегический резерв биткоинов. В декабре 2024 года, после его заявлений о национальном биткоине-резерве, цена биткоина взлетела до $106 000. 18 января 2025 года дебютировал мемкоин TRUMP.

3 февраля Конор Гроган из Coinbase сообщил, что запуск токена TRUMP принес Трампу $802 млн, из которых $482 млн были переведены на биржи, а $29,3 млн получены как комиссионные.