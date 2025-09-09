Дональд Трамп пережил самый прибыльный год в своей жизни, в значительной степени благодаря криптовалютам. Сейчас его состояние достигает рекордных $7,3 млрд по сравнению с $4,3 млрд в 2024 году, когда он баллотировался на пост президента. Рост на $3 млрд поднял его на 201-е место в списке 400 самых богатых людей США. Об этом говорится в ежегодном рейтинге Forbes USA.
Подробности
Основной рост состояния Трампа связан с криптовалютами, которые принесли ему немалую прибыль. У него все еще есть значительное количество монет, стоимость которых будет увеличиваться по мере их разблокирования в течение его президентства. Основные источники роста состояния Трампа за последний год:
- Мемкоины: +$710 млн;
- Ликвидные активы: +$660 млн;
- Лицензионный и управленческий бизнес: $410 млн;
- Судебная победа : +$470 млн;
- Токены World Liberty Financial: +$340 млн;
- Бизнес стейблкоинов: +$240 млн.
Отмечается, что ни один президент в истории США не использовал свою власть для столь значительного обогащения, как Трамп. Его главным инструментом стала криптовалюта – класс активов, вызывающий ажиотаж и уязвимый к регуляторам. В сентябре 2024 года Трамп вместе с тремя сыновьями запустил криптовалютный проект World Liberty Financial, изначально испытывавший трудности с продвижением. Однако после победы на выборах ситуация изменилась.
- Криптопредприниматель Джастин Сан, которого Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила в мошенничестве, инвестировал $75 млн, направив примерно $40 млн президенту-избраннику и еще несколько миллионов его семье, запустив лавину доходов. В январе, за несколько дней до возвращения в Белый дом, Трамп запустил мемкоин, который прибавил сотни миллионов к его капиталу.
- На должности Трамп ослабил регуляторный надзор за криптовалютами и подписал законодательство, благоприятное для отрасли, что обеспечило ему личную выгоду от конфликта интересов. Его мемкоины, которые первоначально были заблокированы на три месяца, теперь разблокируются каждый день, принося десятки миллионов еженедельно.
- World Liberty Financial продолжает продавать токены, сгенерировав примерно $1,4 млрд прибыли. Семейная компания Трампа получает около 75% этих продаж, что составляет более $1 млрд.
- Согласно письму, которое в мае направил судебный надсмотрщик организации Трампа к нью-йоркскому судье, президент, вероятно, планировал продать часть этой компании. Неизвестно, какую долю он продал и состоялась ли сделка вообще. Личность покупателя также остается неизвестной.
- Трамп консервативно распорядился своими средствами, когда его поклонники вкладывались в рискованные активы. В начале лета он погасил долг в $114 млн за небоскреб на Уолл-стрит, 40, который имел проблемы. В июле он закрыл несколько меньших кредитов на общую сумму около $15 млн, связанных с имениями в Нью-Йорке и Флориде.
- Он также инвестировал в муниципальные и корпоративные облигации. Баланс Трампа сейчас прочнее, чем когда-либо, с примерно $1,1 млрд обязательств и $8,4 млрд активов, из которых $1,1 млрд – ликвидные активы.
Контекст
Дональд Трамп впервые попал в рейтинг самых богатых американцев Forbes в 1982 году с состоянием $200 млн, что обеспечило ему место среди 400 самых богатых. В течение десятилетий он оставался в этом списке, хотя его позиция менялась в зависимости от успехов в бизнесе и экономических условий.
Когда Трамп стал президентом в 2017 году, Forbes оценил его капитал в $3,5 млрд. Однако за время первой каденции его состояние уменьшилось более чем на $1 млрд. В 2021 году он занял 1299-е место в глобальном рейтинге миллиардеров с $2,4 млрд, что было ниже 1001-го места годом ранее. В том же году Трамп впервые за 25 лет не попал в топ-400 американцев в списке Forbes, поскольку не хватало $400 млн его состоянию до минимального порога в $2,9 млрд. Пандемия COVID-19 значительно повлияла на его бизнесы: гостиницы, казино и офисы понесли убытки из-за спада в туризме и коммерческой деятельности.
Во время предвыборной кампании Трамп изменил свое ранее скептическое отношение к криптовалютам, пообещав создать стратегический резерв биткоинов. В декабре 2024 года, после его заявлений о национальном биткоине-резерве, цена биткоина взлетела до $106 000. 18 января 2025 года дебютировал мемкоин TRUMP.
3 февраля Конор Гроган из Coinbase сообщил, что запуск токена TRUMP принес Трампу $802 млн, из которых $482 млн были переведены на биржи, а $29,3 млн получены как комиссионные.
