Дональд Трамп пережив найприбутковіший рік у своєму житті. Зараз його статки сягають рекордних $7,3 млрд проти $4,3 млрд у 2024 році, коли він балотувався на посаду президента. Зростання на $3 млрд підняло його на 201-ше місце в списку 400 найбагатших людей США. Стрімке зростання президенту США здебільшого забезпечили криптовалюти. Про це йдеться в щорічному рейтингу Forbes USA .

На чому Трамп заробляв найбільше за останній рік

Мемкойни: +$710 млн Ліквідні активи: +$660 млн Ліцензійний та управлінський бізнес: +$410 млн Судова перемога : +$470 млн Токени World Liberty Financial: +$340 млн Бізнес стейблкойнів: +$240 млн

Криптовалюти

Жоден президент в історії США не використовував свою владу для такого значного збагачення, як Трамп, зазначило видання. Його головним інструментом стала криптовалюта – клас активів, сповнений ажіотажу та вразливий до регуляторів.

У вересні 2024 року Трамп разом із трьома синами запустив криптовалютний проєкт World Liberty Financial, який спочатку мав труднощі з просуванням. Однак після перемоги на виборах ситуація змінилася.

Криптопідприємець Джастін Сан, якого Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила в шахрайстві, інвестував $75 млн, спрямувавши приблизно $40 млн кандидату в президенти та ще кілька мільйонів його родині, запустивши лавину прибутків. У січні, за кілька днів до повернення до Білого дому, Трамп запустив мемкойн, який додав сотні мільйонів до його капіталу.

Перебуваючи на посаді, Трамп послабив регуляторний нагляд за криптовалютами та підтримав законодавчі зміни, що сприяли розвитку галузі. Це забезпечило йому особисту вигоду попри конфлікт інтересів. Мемкойни Трампа, які спочатку були заблоковані на три місяці, тепер розблоковуються щодня, приносячи десятки мільйонів щотижня.

World Liberty Financial продовжує продавати токени, згенерувавши приблизно $1,4 млрд прибутку. Сімейна компанія Трампа отримує близько 75% від цих продажів, що становить понад $1 млрд.

На що Трамп витрачав свої гроші

На початку літа Трамп погасив борг у $114 млн за хмарочос на Волл-стріт, 40. У липні він закрив кілька менших кредитів на загальну суму приблизно $15 млн, пов’язаних із маєтками в Нью-Йорку та Флориді. Він також інвестував у муніципальні та корпоративні облігації.

Баланс Трампа зараз міцніший, ніж будь-коли: приблизно $1,1 млрд зобов’язань та $8,4 млрд активів, з яких $1,1 млрд – ліквідні.

Контекст

Дональд Трамп уперше потрапив до рейтингу найбагатших американців Forbes у 1982 році зі статками $200 млн, що забезпечило йому місце серед 400 найзаможніших. Протягом десятиліть він залишався в цьому списку, хоча його позиція змінювалася залежно від успіхів у бізнесі та економічних умов.

Коли Трамп став президентом у 2017 році, Forbes оцінив його капітал у $3,5 млрд. Однак за час першої каденції його статки зменшилися на понад $1 млрд. У 2021 році він посів 1299-те місце в глобальному рейтингу мільярдерів із $2,4 млрд, що було нижче за 1001-ше місце роком раніше. Того ж року Трамп уперше за 25 років не потрапив до топ-400 американців у списку Forbes, оскільки бракувало $400 млн його статкам до мінімального порогу в $2,9 млрд. Пандемія COVID-19 значно вплинула на його бізнеси: готелі, казино та офіси зазнали збитків через спад у туризмі та комерційній активності.

Під час передвиборчої кампанії Трамп змінив своє раніше скептичне ставлення до криптовалют, пообіцявши створити стратегічний резерв біткоїнів. У грудні 2024 року, після його заяв про національний біткоїн-резерв, ціна біткоїна злетіла до $106 000. 18 січня 2025 року дебютував мемкойн TRUMP.

3 лютого Конор Гроган із Coinbase повідомив, що запуск токена TRUMP приніс Трампу $802 млн, з яких $482 млн було переведено на біржі, а $29,3 млн отримано як комісійні.