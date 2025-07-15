Президент США Дональд Трамп на саммите по инновациям в Питтсбурге заявил о запуске большой инвестиционной программы в американский искусственный интеллект и энергетику. Компании объявили о выделении более $70 млрд на проекты в Пенсильвании и соседних штатах – с фокусом на дата-центры, возобновляемую энергию и инфраструктуру, пишет Semafor .

Подробности

Наибольший взнос обещает Google – $25 млрд на строительство дата-центров в Пенсильвании и соседних штатах в течение двух лет. Компания также подписала 20-летнее соглашение с Brookfield на $3 млрд для модернизации двух гидроэлектростанций.

First Energy намерен вложить $15 млрд в модернизацию энергосети штата. Производитель ядерного оборудования Westinghouse анонсировал новые поставки реакторов, а GE Vernova расширит производство на одном из своих заводов.

Среди участников мероприятия – влиятельные представители инвестиционного и энергетического сектора: гендиректор BlackRock Ларри Финк, президент Blackstone Джон Грей, глава ExxonMobil Даррен Вудс, соучредитель Palantir Алекс Карп и CEO Anthropic Дарио Амодей.

Трамп акцентировал на сочетании американского ИИ с «американской энергией» – то есть базирующейся на отечественных источниках инфраструктурой.

Мероприятие в Питтсбурге состоялось на фоне дебатов по поводу рисков ИИ для рынка труда. Особенно остро это прозвучало после недавних заявлений Дарио Амодея из Anthropic, предупредившего о потенциальных массовых увольнениях из-за внедрения ИИ.

В ответ представители отрасли отметили, что новая экономика, напротив, откроет миллионы рабочих мест в сопредельных секторах.

Контекст

Искусственный интеллект провоцирует наибольший рост потребления электроэнергии в США за десятилетие. По оценкам Grid Strategies, с 2024 по 2029 годы спрос на электричество в США будет расти в пять раз быстрее, чем прогнозировалось в 2022-м.

Согласно отчету Deloitte, потребление энергии дата-центрами ИИ может возрасти в 30 раз к 2035 году.

Тем не менее, введение новых генерирующих мощностей сталкивается с барьерами: подключение к электросетям требует годами проходить экологические оценки, а сети уже перегружены. Особый вопрос – сложность размещения дата-центров, нуждающихся в больших площадях, доступе к энергии, воде и благоприятном зонировании.

Администрация Трампа планирует вывести уже подготовленные энергопроекты на более высокие места в очереди на подключение к сети. Рассматривается предоставление земли, подконтрольной Минобороны или Министерству внутренних дел, для быстрого строительства инфраструктуры.

С первого дня своего президентства Трамп объявил «энергетическую чрезвычайную ситуацию» и упразднил экологические ограничения на добычу газа, нефти, угля и строительство новых энергоблоков на фоне курса США на победу в технологической гонке с Китаем.

В начале года Трамп собрал топ-менеджеров OpenAI, Oracle и SoftBank в Белом доме для презентации проекта Stargate – инициативы по созданию дата-центров и 100 000 новых рабочих мест в США.