Google не зобов’язаний продавати браузер Chrome або операційну систему Android як покарання за незаконну монополізацію ринку онлайн-пошуку. Таке рішення постановив федеральний суддя окружного суду США по округу Колумбія Аміт Мехта 2 вересня, пише CNN .

Деталі

«Google не буде змушений позбуватися Chrome, а умовне відчуження операційної системи Android не включать до остаточного рішення», – зазначив Мехта. Проте Google зіткнеться з певними обмеженнями. Компанія повинна буде надавати конкурентам доступ до деяких пошукових даних для сприяння конкуренції.

Також Google заборонено укладати чи продовжувати ексклюзивні контракти, пов’язані з поширенням таких сервісів, як Chrome, Google Search, Google Assistant та додаток Gemini. Ці угоди забезпечували Google значні доходи та широке охоплення, але суд визнав їх антиконкурентними.

Рішення стало перемогою для Google, оскільки компанія уникла найсуворіших наслідків у справі про антимонопольне порушення. Судовий розгляд наголосив на домінуванні Google у пошуковому ринку, де, за даними Мехти, у 2020 році 95% пошукових запитів у США з мобільних пристроїв здійснювалися через Google.

Заборона на ексклюзивні угоди спрямована на вирівнювання конкуренції, зокрема шляхом заборони вимагати попереднього встановлення Google Search, Chrome, Google Assistant чи Gemini для ліцензування Google Play.

Водночас Google може продовжувати платити партнерам, наприклад Apple, за дистрибуцію своїх сервісів, що зберігає вигідну угоду про статус Google як пошукової системи за замовчуванням у Safari. Суд також врахував вплив генеративного ШІ на ринок, наголосивши на необхідності запобігти перенесенню монополії Google у сферу ШІ.

Міністерство юстиції США заявило, що рішення «сприяє відкритості ринку пошукових сервісів» і запобігає антиконкурентним практикам у сфері генеративного ШІ. Google висловив занепокоєння щодо впливу вимог на конфіденційність користувачів і вивчає подальші кроки.

Експерти, зокрема аналітик Wedbush Securities Ден Айвз, вважають рішення вигідним для Google та Apple, особливо з огляду на можливе партнерство щодо інтеграції Gemini у Siri.

Контекст

У серпні 2024 року суддя Аміт Мехта визнав Google монополістом на ринках онлайн-пошуку та текстової реклами через укладення багатомільярдних угод із технологічними гігантами, такими як Apple і Samsung, для забезпечення статусу Google як основної пошукової системи на мобільних пристроях і в браузерах. Подальший судовий розгляд стосувався заходів, які Google має вжити, щоб припинити порушення антимонопольного законодавства.