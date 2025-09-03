Google не зобов’язаний продавати браузер Chrome або операційну систему Android як покарання за незаконну монополізацію ринку онлайн-пошуку. Таке рішення постановив федеральний суддя окружного суду США по округу Колумбія Аміт Мехта 2 вересня, пише CNN.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Google не буде змушений позбуватися Chrome, а умовне відчуження операційної системи Android не включать до остаточного рішення», – зазначив Мехта. Проте Google зіткнеться з певними обмеженнями. Компанія повинна буде надавати конкурентам доступ до деяких пошукових даних для сприяння конкуренції.
- Також Google заборонено укладати чи продовжувати ексклюзивні контракти, пов’язані з поширенням таких сервісів, як Chrome, Google Search, Google Assistant та додаток Gemini. Ці угоди забезпечували Google значні доходи та широке охоплення, але суд визнав їх антиконкурентними.
- Рішення стало перемогою для Google, оскільки компанія уникла найсуворіших наслідків у справі про антимонопольне порушення. Судовий розгляд наголосив на домінуванні Google у пошуковому ринку, де, за даними Мехти, у 2020 році 95% пошукових запитів у США з мобільних пристроїв здійснювалися через Google.
- Заборона на ексклюзивні угоди спрямована на вирівнювання конкуренції, зокрема шляхом заборони вимагати попереднього встановлення Google Search, Chrome, Google Assistant чи Gemini для ліцензування Google Play.
- Водночас Google може продовжувати платити партнерам, наприклад Apple, за дистрибуцію своїх сервісів, що зберігає вигідну угоду про статус Google як пошукової системи за замовчуванням у Safari. Суд також врахував вплив генеративного ШІ на ринок, наголосивши на необхідності запобігти перенесенню монополії Google у сферу ШІ.
- Міністерство юстиції США заявило, що рішення «сприяє відкритості ринку пошукових сервісів» і запобігає антиконкурентним практикам у сфері генеративного ШІ. Google висловив занепокоєння щодо впливу вимог на конфіденційність користувачів і вивчає подальші кроки.
- Експерти, зокрема аналітик Wedbush Securities Ден Айвз, вважають рішення вигідним для Google та Apple, особливо з огляду на можливе партнерство щодо інтеграції Gemini у Siri.
Контекст
У серпні 2024 року суддя Аміт Мехта визнав Google монополістом на ринках онлайн-пошуку та текстової реклами через укладення багатомільярдних угод із технологічними гігантами, такими як Apple і Samsung, для забезпечення статусу Google як основної пошукової системи на мобільних пристроях і в браузерах. Подальший судовий розгляд стосувався заходів, які Google має вжити, щоб припинити порушення антимонопольного законодавства.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.