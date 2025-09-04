Федеральне журі в Сан-Франциско зобов’язало компанію Google виплатити $425 млн компенсації за незаконний збір даних користувачів, які деактивували функцію відстеження у своїх облікових записах. Про це пише Reuters 4 вересня.

Деталі

Позивачі заявили, що протягом восьми років Google отримувала доступ до мобільних пристроїв мільйонів людей, продовжуючи збирати та зберігати їхні дані, незважаючи на відключені налаштування відстеження.

Користувачі вимагали компенсацію в розмірі понад $31 млрд, але суд визнав Google винною лише за двома з трьох пунктів позову. Компанія уникла штрафних санкцій, оскільки її дії не були визнані умисними.

Google заперечує звинувачення та має намір оскаржити рішення суду.

Контекст

Колективний позов був поданий ще у липні 2020 року. Суддя Річард Сіборг визнав, що він стосується приблизно 98 млн користувачів Google та 174 млн пристроїв.

Позивачі заявляли, що Google здійснювала збір даних через партнерські програми, такі як Uber, Venmo та Instagram, які використовували аналітичні інструменти компанії.

У суді Google захищалася, наголошуючи, що зібрані дані були «неперсоналізованими, псевдонімізованими та зберігалися в безпечних, зашифрованих сховищах» без прив’язки до конкретних облікових записів.