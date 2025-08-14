Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Google обновляет Gemini: вводит «личный контекст» и «временные чаты»

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Google представил две ключевые новые функции в ИИ-приложении Gemini, объединяющие персонализацию с улучшенным контролем над конфиденциальностью: «Личный контекст» и «Временные чаты». Об этом говорится в сообщении в блоге компании.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Личный контекст (Personal Context). Gemini теперь воспринимает информацию из прошлых чатов и использует ее, чтобы давать более релевантные ответы. Функция активирована по умолчанию, но ее можно отключить в настройках в разделе Your past chats with Gemini. Внедряется для модели Gemini 2.5 Pro в избранных странах, будет доступна для 2.5 Flash и в других регионах.
  • Временные чаты (Temporary Chats). Это позволит проводить частные сессии, которые не будут храниться в истории, не будут влиять на персонализацию и не будут использованы для обучения модели. В то же время они сохраняются в течение 72 часов для ответа на запросы и возможного сбора обратной связи.
  • Google изменил название настройки Gemini Apps Activity на Keep Activity. Если активировано, загруженные файлы и фотографии могут быть использованы для улучшения сервисов Google. Выключение этой настройки автоматически отменяет использование данных.
  • Контроль аудио, видео и скриншотов (Gemini Live). У Gemini появился отдельный выключатель для настройки, могут ли эти данные использоваться для улучшения сервисов. По умолчанию функция отключена.

Контекст

Google активно развивает Gemini, добавляя новые функции, улучшая производительность моделей и расширяя их интеграцию с экосистемой Google. Новые модели 2.5 Flash, 2.5 Pro и 2.5 Deep Think предлагают лучшую производительность в кодировании, решении сложных математических задач, научных исследованиях и мультимодальных задачах (текст, изображение, видео).

К примеру, Gemini 2.5 Deep Think достиг уровня золотой медали на Международной математической олимпиаде (IMO) 2025 года, демонстрируя передовые возможности в логике и рассуждениях.

Google активно продвигает Gemini, чтобы конкурировать с ChatGPT, Grok, Siri и другими цифровыми ассистентами. Обновления делают Gemini более универсальным, встроенным и персонализированным, что может привлечь больше пользователей. Google заявляет о 400 млн активных пользователей ежемесячно.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні