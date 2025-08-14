Google представил две ключевые новые функции в ИИ-приложении Gemini, объединяющие персонализацию с улучшенным контролем над конфиденциальностью: «Личный контекст» и «Временные чаты». Об этом говорится в сообщении в блоге компании.

Подробности

Личный контекст (Personal Context). Gemini теперь воспринимает информацию из прошлых чатов и использует ее, чтобы давать более релевантные ответы. Функция активирована по умолчанию, но ее можно отключить в настройках в разделе Your past chats with Gemini. Внедряется для модели Gemini 2.5 Pro в избранных странах, будет доступна для 2.5 Flash и в других регионах.

Временные чаты (Temporary Chats). Это позволит проводить частные сессии, которые не будут храниться в истории, не будут влиять на персонализацию и не будут использованы для обучения модели. В то же время они сохраняются в течение 72 часов для ответа на запросы и возможного сбора обратной связи.

Google изменил название настройки Gemini Apps Activity на Keep Activity. Если активировано, загруженные файлы и фотографии могут быть использованы для улучшения сервисов Google. Выключение этой настройки автоматически отменяет использование данных.

Контроль аудио, видео и скриншотов (Gemini Live). У Gemini появился отдельный выключатель для настройки, могут ли эти данные использоваться для улучшения сервисов. По умолчанию функция отключена.

Контекст

Google активно развивает Gemini, добавляя новые функции, улучшая производительность моделей и расширяя их интеграцию с экосистемой Google. Новые модели 2.5 Flash, 2.5 Pro и 2.5 Deep Think предлагают лучшую производительность в кодировании, решении сложных математических задач, научных исследованиях и мультимодальных задачах (текст, изображение, видео).

К примеру, Gemini 2.5 Deep Think достиг уровня золотой медали на Международной математической олимпиаде (IMO) 2025 года, демонстрируя передовые возможности в логике и рассуждениях.

Google активно продвигает Gemini, чтобы конкурировать с ChatGPT, Grok, Siri и другими цифровыми ассистентами. Обновления делают Gemini более универсальным, встроенным и персонализированным, что может привлечь больше пользователей. Google заявляет о 400 млн активных пользователей ежемесячно.