Кассационный суд в России снял арест по акциям «дочки» Raiffeisen Bank International. Об этом сообщили юристы коллегии адвокатов Delcredere и подтвердил сам банк. Арест был наложен на акции банка по иску компании «Расперия» на €2 млрд.

Подробности

Решение суда, отменившее временный арест части RBI в российском подразделении, вступило в силу 4 августа, сообщила адвокат российского подразделения банка Анастасия Тараданкина.

В июне суд отказался удовлетворить аналогичную просьбу австрийского банка. Эти ограничения фактически блокировали продажу российской «дочки» RBI и выход банка с российского рынка.

Контекст

История между RBI и «Расперия» началась в декабре 2023 года. Тогда банк заявил, что хочет купить 28% акций строительной компании Strabag у российской компании «Илиадис». И, в свою очередь, недавно приобрела эти акции у Rasperia Trading Limited – структуры, связанной с Олегом Дерипаской.

Благодаря этому соглашению банк рассчитывал вывести из России около €1,5 млрд нераспределенной прибыли, которые были заблокированы из-за валютных ограничений.

Хотя банк заявил, что соглашение не нарушает санкций, и сообщил о нем регуляторов, в частности Минфин США, его связь с Дерипаской вызвала резкую критику со стороны американских и австрийских властей.

Под давлением регуляторов RBI решил отказаться от сделки. В банке объяснили это тем, что не смогли получить необходимые гарантии, и решили действовать осторожно.

После срыва сделки компания «Расперия» подала иск в российский суд. Она обвинила RBI и основателя Strabag Петера Хазельштайнера в попытке захватить корпоративный контроль. В иске компания потребовала, чтобы Raiffeisenбанк принудительно выкупил ее долю, а также компенсировал убытки.

В начале 2025 года суд принял сторону «Расперии» и обязал банк выплатить более €2 млрд. Впоследствии Банк России списал эту сумму со счета Raiffeisenbank и перечислил ее истцу. Однако снятие ареста со счетов заняло около двух месяцев.

На прошлой неделе RBI сообщил о чистом убытке во втором квартале, главной причиной которого стал списанный актив в размере €1,2 млрд из-за судебного конфликта в России.

RBI – один из немногих европейских банков, сохраняющих масштабное присутствие в России после начала войны. Банк заявляет, что более трех лет ищет способ ухода с российского рынка. Однако найти не находящегося под санкциями покупателя сложно – любое соглашение требует личного одобрения Путина.