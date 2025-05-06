Россия конфисковала у Raiffeisen почти €2 млрд

Центральный банк РФ перевел почти €1,9 млрд со счета Райффайзенбанка на счет компании «Распериа» в рамках исполнения решения суда, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление австрийского Raiffeisen Bank International AG (RBI). Минфин США связывает «Распериа» с российским магнатом Олегом Дерипаской, сам бизнесмен эти связи опровергает.

Ключевые факты

«Решение суда было частично выполнено по Райффайзенбанку, и эквивалент €1,87 млрд был списан Центральным банком РФ и переведен «Распериа». Эта сумма равна убытку, присужденному судом, за вычетом €174 млн процентов», — объяснил RBI.

По мнению австрийской группы, «Распериа» может в любой момент требовать принудительного взыскания процентов.

«Распериа» 30 апреля обратилась в ЦБ РФ с просьбой о выполнении решения суда путем списания с корсчета Райффайзенбанка рублевого эквивалента €1,87 млрд, уточнила группа в отчете. В этот же день эта сумма была списана, заявил RBI.

«Запрет на отчуждение акций Райффайзенбанка, введенный как обеспечительная мера (по российскому иску «Распериа»), как ожидается, будет снят после получения «Распериа» убытков и начисленных процентов по ним», — сообщил RBI.

Группа считает, что недавнее решение апелляционного суда не повлияет на ее отчет о прибылях и убытках.

Контекст

Апелляционный суд в РФ в апреле отклонил жалобу Райффайзенбанка на решение суда выплатить «Распериа» €2,044 млрд. Банк планировал подать кассационную жалобу. RBI тогда заявил, что завершает подготовку иска к «Распериа» в Австрии, планирует его подать во втором квартале 2025 года.

21 января суд принял взыскать со Strabag и его основных акционеров в пользу «Распериа» €2,044 млрд. Эти средства могли быть получены из-за принудительного изъятия активов Райффайзенбанка. Суд обязал банк уплатить эту сумму и принять на баланс акции Strabag эквивалентным объемом.

Соглашение, не состоявшееся из-за санкционных ограничений и рисков, предусматривало, что «Распериа» продаст российскому Райффайзенбанку 27,78% капитала Strabag SE за €1,51 млрд. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag материнскому RBI.

В мае 2024 года Вашингтон определил «Распериа» как часть группы российских компаний, которые по-прежнему контролируются Олегом Дерипаской, когда ввел санкции против некоторых из причастных к этому компаний. Представитель Дерипаски 20 января заявил, что у него нет никаких связей с компанией.

Соглашение подверглось критике со стороны Министерства финансов США, поскольку Дерипаска находится под санкциями, что обостряет напряженность в отношениях между Вашингтоном и RBI, который уже находится под пристальным вниманием американского агентства по обеспечению соблюдения санкций OFAC.

Австрийские власти призвали RBI отказаться от соглашения, опасаясь негативной реакции со стороны США. В итоге RBI отказался от заявки на покупку.