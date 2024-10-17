Путин пытается заблокировать выход из России двух последних крупных западных банков – Bloomberg

Австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit испытывают проблемы с продажей своих «дочек» в России, чтобы выполнить требование Европейского центробанка о полном выходе из российского рынка. Власти РФ дали понять, что заблокируют продажу местных подразделений любому лицу, которое может попасть под западные санкции, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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Такая ситуация исключает шанс продажи банков российскому покупателю, тогда как потенциальных иностранных инвесторов блокируют западные регуляторы, отметило агентство.

Кремль видит в западных банках жизненно важный канал для трансграничных платежей, отметил один из собеседников Bloomberg.

Если Raiffeisen и UniCredit покинут рынок РФ, единственным крупным банком, производящим операции в валюте, останется Газпромбанк. Он не попал под европейские санкции, сохраняет доступ к SWIFT и продолжает получать платежи из Европы за газ.

Действующие правила предполагают, что иностранные компании, желающие свернуть работу в РФ, должны получить одобрение правительственной комиссии, а если сумма превышает 50 млрд рублей – лично Путина.

Новые правила оставляют продавцов ни с чем: скидка к цене актива должна составлять 60% (ранее 50%), а еще 35% (ранее 15%) нужно заплатить в бюджет в виде «налога на выход».

Главная цель таких мер – оставить иностранные активы в РФ и не допустить оттока капитала, отмечают источники Bloomberg.

Контекст

В начале 2024 года совокупные активы иностранных кредитных организаций в РФ составляли $66 млрд. Это вдвое ниже, чем в довоенном 2021 году ($119 млрд), и почти в четыре раза меньше рекорда, установленного в 2012-м ($239 млрд).

В частности, RBI стал самым важным финансовым спасательным кругом для миллионов российских клиентов, желающих отправить евро или доллары за границу, хотя недавно он сократил такие услуги.

ЕЦБ с весны этого года требует от Raiffeisen и UniCredit значительно сократить свой бизнес в России.

RBI «радикально активизирует» процесс выхода из России в третьем квартале этого года. Группа работает над продажей Райффайзенбанка, сообщил глава группы Йоханн Штробль в начале мая. Новый план по выходу RBI из России по срокам был разработан в соответствии с требованиями ЕЦБ, подчеркнул он.

Российские власти четко дали понять RBI, у которого около 2600 корпоративных клиентов, 4 млн владельцев местных счетов, миллиарды депозитов и более 10 000 сотрудников, что они хотят, чтобы он остался из-за его роли в международных платежах, писало ранее Reuters.