Касаційний суд в Росії зняв арешт з акцій «дочки» Raiffeisen Bank International. Про це Reuters повідомили юристи колегії адвокатів Delcredere і підтвердив сам банк. Арешт був накладений на акції банку за позовом компанії «Расперія» на €2 млрд.

Деталі

Рішення суду, яке скасувало тимчасовий арешт частки RBI в російському підрозділі, набуло чинності 4 серпня, повідомила адвокатка російського підрозділу банку Анастасія Тараданкіна.

У червні суд відмовився задовольнити аналогічне прохання австрійського банку. Ці обмеження фактично блокували продаж російської «дочки» RBI та вихід банку з російського ринку.

Контекст

Історія між RBI та «Расперіа» почалася в грудні 2023 року. Тоді банк заявив, що хоче купити 28% акцій будівельної компанії Strabag у російської компанії «Іліадіс». Та, у свою чергу, нещодавно придбала ці акції в Rasperia Trading Limited – структури, повʼязаної з Олегом Дерипаскою.

Завдяки цій угоді банк розраховував вивести з Росії близько €1,5 млрд нерозподіленого прибутку, які були заблоковані через валютні обмеження.

Хоча банк заявив, що угода не порушує санкцій, і повідомив про неї регуляторів, зокрема Мінфін США, її зв’язок із Дерипаскою викликав різку критику з боку американської та австрійської влади.

Під тиском регуляторів RBI вирішив відмовитися від угоди. У банку пояснили це тим, що не змогли отримати необхідних гарантій і вирішили діяти обережно.

Після зриву угоди компанія «Расперіа» подала позов до російського суду. Вона звинуватила RBI та засновника Strabag Петера Хазельштайнера в спробі захопити корпоративний контроль. У позові компанія вимагала, щоб Raiffeisenбанк примусово викупив її частку, а також компенсував збитки.

На початку 2025 року суд став на бік «Расперії» і зобовʼязав банк виплатити понад €2 млрд. Згодом Банк Росії списав цю суму з рахунку Raiffeisenbank і перерахував її позивачу. Проте зняття арешту з рахунків зайняло майже два місяці.

Минулого тижня RBI повідомив про чистий збиток у другому кварталі, головною причиною якого став списаний актив у розмірі €1,2 млрд через судовий конфлікт у Росії.

RBI – один з небагатьох європейських банків, які зберігають масштабну присутність у Росії після початку війни. Банк заявляє, що понад три роки шукає спосіб виходу з російського ринку. Проте знайти покупця, який не перебуває під санкціями, складно – будь-яка угода потребує особистого схвалення Путіна.