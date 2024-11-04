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Суд признал банкротом «ДТЭК Востокэнерго»

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом ООО «ДТЭК Востокэнерго» Рината Ахметова, говорится в постановлении суда от 28 октября. У компании в эксплуатации было три электростанции на Востоке страны.

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Ключевые факты

  • Судья признал общество с ограниченной ответственностью «ДТЭК Востокэнерго» банкротом и постановил открыть ликвидационную процедуру сроком на 12 месяцев.
  • Иск рассматривался по заявлению акционерного общества «ДТЭК Днепроэнерго», которому «ДТЭК Востокэнерго» задолжало более 24 млн грн.

Контекст

В феврале этого года суд открыл производство по делу о банкротстве ДТЭК «Востокэнерго». Основная деятельность компании осуществлялась на Зуевской ТЭС – с марта 2017 года компания потеряла контроль над этим активом из-за военных действий на неподконтрольной Украине территории, Луганской ТЭС – с февраля 2022 года производственная деятельность приостановлена из-за оккупации города Счастья, а также Кураховской ТЭС – не работает с 2023 года из-за обстрелов и приближения фронта, пишет Liga.net.

Россия с начала полномасштабного вторжения атаковала ТЭС «ДТЭК Энерго» более 180 раз. В результате этих атак был ранен 51 энергетик, трое погибли. Компания потеряла 90% мощностей, заявлял гендиректор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев. Компания на конец июня оценивала убытки в $350 млн. «Только в этом году на ремонты ТЭС уйдет 4 млрд грн собственных средств – около $100 млн. Это наш минимальный план, который мы можем успеть сделать в этом году», – сообщал Салеев. По его словам, на восстановительные работы уйдут годы, а точные сроки будут зависеть от наличия необходимого оборудования.

В июле этого года исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что компания до октября планирует вернуть в работу 60–70% генерации, которая у нее была до начала массированных российских обстрелов в марте.

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