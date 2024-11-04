Суд визнав банкрутом «ДТЕК Східенерго»

Господарський суд Донецької області визнав банкрутом ТОВ «ДТЕК Східенерго» Ріната Ахметова, йдеться в ухвалі суду від 28 жовтня. У компанії в експлуатації було три електростанції на Сході країни.

Ключові факти

Суддя визнав товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Східенерго» банкрутом і постановив відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.

Позов розглядався за заявою акціонерного товариства «ДТЕК Дніпроенерго», якому «ДТЕК Східенерго» заборгувало понад 24 млн грн.

Контекст

У лютому цього року суд відкрив провадження у справі про банкрутство ДТЕК «Східенерго». Основна діяльність компанії здійснювалася на Зуївській ТЕС – з березня 2017 року компанія втратила контроль над цим активом через воєнні дії на непідконтрольній Україні території, Луганській ТЕС – з лютого 2022 року виробнича діяльність припинена через окупацію міста Щастя, а також Курахівській ТЕС – не працює з 2023 року через обстріли та наближення фронту, пише Liga.net.

Росія з початку повномасштабного вторгнення атакувала ТЕС «ДТЕК Енерго» понад 180 разів. Унаслідок цих атак був поранений 51 енергетик, троє загинули. Компанія втратила 90% потужностей, заявляв гендиректор «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв. Компанія на кінець червня оцінювала збитки у $350 млн. «Тільки цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів – близько $100 млн. Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року», – повідомляв Салєєв. За його словами, на відновлювальні роботи підуть роки, а точні терміни залежатимуть від наявності необхідного обладнання.

У липні цього року виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що компанія до жовтня планує повернути в роботу 60–70% генерації, яку вона мала до початку масованих російських обстрілів у березні.