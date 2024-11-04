Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Суд визнав банкрутом «ДТЕК Східенерго»

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Господарський суд Донецької області визнав банкрутом ТОВ «ДТЕК Східенерго» Ріната Ахметова, йдеться в ухвалі суду від 28 жовтня. У компанії в експлуатації було три електростанції на Сході країни.

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного! 

Ключові факти

  • Суддя визнав товариство з обмеженою відповідальністю «ДТЕК Східенерго» банкрутом і постановив відкрити ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.
  • Позов розглядався за заявою акціонерного товариства «ДТЕК Дніпроенерго», якому «ДТЕК Східенерго» заборгувало понад 24 млн грн.

Контекст

У лютому цього року суд відкрив провадження у справі про банкрутство ДТЕК «Східенерго». Основна діяльність компанії здійснювалася на Зуївській ТЕС – з березня 2017 року компанія втратила контроль над цим активом через воєнні дії на непідконтрольній Україні території, Луганській ТЕС – з лютого 2022 року виробнича діяльність припинена через окупацію міста Щастя, а також Курахівській ТЕС – не працює з 2023 року через обстріли та наближення фронту, пише Liga.net.

Росія з початку повномасштабного вторгнення атакувала ТЕС «ДТЕК Енерго» понад 180 разів. Унаслідок цих атак був поранений 51 енергетик, троє загинули. Компанія втратила 90% потужностей, заявляв гендиректор «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв. Компанія на кінець червня оцінювала збитки у $350 млн. «Тільки цього року на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн власних коштів – близько $100 млн. Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року», – повідомляв Салєєв. За його словами, на відновлювальні роботи підуть роки, а точні терміни залежатимуть від наявності необхідного обладнання.

У липні цього року виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що компанія до жовтня планує повернути в роботу 60–70% генерації, яку вона мала до початку масованих російських обстрілів у березні.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні