ВАКС запретил продавать конфискованное имущество Виктора Медведчука. АРМА готовится обжаловать решение

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение, которым запретил реализацию арестованного имущества, связанного с экс-нардепом Виктором Медведчуком. Национальное агентство по управлению активами (АРМА) готовит апелляцию по этому решению. Об этом говорится в сообщении агентства от 26 ноября.

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Суд заблокировал продажу активов, среди которых уже реализованные через «Prozorro.Продажі» предметы: автомобиль Maybach, часы, картины, квадроциклы и баги на сумму более 10,2 млн грн.

ВАКС обосновал запрет рисками отчуждения и возможным уменьшением стоимости имущества, что может усложнить выполнение судебных решений по передаче этих активов в доход государства.

АРМА уже продало часть активов, а вырученные средства перечислены в госбюджет. В частности, самолет Gulfstream G650 и вертолет Bell-427 переданы на нужды Сил обороны Украины. Агентство отмечает, что решение ВАКС подвергает сомнению прозрачность продаж через «Prozorro.Продажі» и создает риски для доверия к системе управления арестованными активами. АРМА обращает внимание на то, что оно не было вовлечено в рассмотрение дела, несмотря на передачу части активов на нужды обороноспособности страны.

Нацагентство остановило активные торги, выполняя судебное постановление, но вместе с тем готовит апелляцию.

Прямой язык

«Мы ожидаем справедливого и законного решения апелляционной палаты, которое учтет интересы государства и общества. В этой связи встает важный вопрос: не ожидает ли такая же судьба арестованную яхту Медведчука Royal Romance, продажа от которой принесет миллиарды в бюджет?» – прокомментировала решение ВАКС председатель АРМА Елена Дума.

Контекст

В апреле 2022 года Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование дела против Виктора Медведчука по подозрению в государственной измене. В сентябре того же года его обменяли на 55 россиян, 215 азовцев и других украинских пленников.

До войны Forbes оценивал состояние Медведчука в $620 млн, из которых $190 млн приходилось на его персональный транспорт, включая 92-метровую яхту Royal Romance, построенную в 2015 году. Первоначально стоимость яхты составила около $200 млн, но после введения санкций в 2021 году снизилась вдвое. Яхта была зарегистрирована на оффшоре на Маршалловых островах.

В апреле 2023 года АРМА приняло решение о продаже имущества Медведчука, в том числе автомобиля Mercedes-Benz Maybach и 20 коллекционных часов. Они были выставлены на продажу в августе того же года. В августе суд передал также земельные участки Медведчука под управление АРМА.

13 ноября 2024 АРМА реализовало первые 16 картин из арестованной коллекции Медведчука через систему «Прозорро.Продажі». От продажи было получено около 317 000 грн.

В начале декабря агентство получило официальный отчет оценки спортивной базы Медведчука, переделанной под частную дачу. Ее оценили в 757,3 млн грн. После сбора всей информации и подготовки тендерной документации АРМА объявит конкурс на отбор управляющего для этой спортивной базы.