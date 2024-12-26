ВАКС заборонив продавати конфісковане майно Віктора Медведчука. АРМА готується оскаржити рішення

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення, яким заборонив реалізацію арештованого майна, пов’язаного з екснардепом Віктором Медведчуком. Національне агентство з управління активами (АРМА) готує апеляцію щодо цього рішення. Про це йдеться в повідомленні агентства від 26 листопада.

Деталі

Суд заблокував продаж активів, серед яких є уже реалізовані через «Prozorro.Продажі» предмети: автомобіль Maybach, годинники, картини, квадроцикли та багі на суму понад 10,2 млн грн.

ВАКС обґрунтував заборону ризиками відчуження та можливим зменшенням вартості майна, що може ускладнити виконання судових рішень щодо передачі цих активів у дохід держави.

АРМА вже продало частину активів, а виручені кошти перераховано до держбюджету. Зокрема, літак Gulfstream G650 та гвинтокрил Bell-427 передано на потреби Сил оборони України. Агентство наголошує, що рішення ВАКС ставить під сумнів прозорість продажів через «Prozorro.Продажі» та створює ризики для довіри до системи управління арештованими активами. АРМА звертає увагу на те, що воно не було залучено до розгляду справи, попри передачу частини активів на потреби обороноздатності країни.

Нацагентство зупинило активні торги, виконуючи судову ухвалу, але водночас готує апеляцію.

Пряма мова

«Ми очікуємо на справедливе та законне рішення апеляційної палати, яке врахує інтереси держави та суспільства. У зв’язку з цим постає важливе питання: чи не чекає така ж доля арештовану яхту Медведчука Royal Romance, продаж від якої принесе мільярди до бюджету?» – прокоментувала рішення ВАКС голова АРМА Олена Дума.

Контекст

У квітні 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування справи проти Віктора Медведчука за підозрою в державній зраді. У вересні того ж року його обміняли на 55 росіян, 215 азовців та інших українських полонених.

До війни Forbes оцінював статки Медведчука в $620 млн, з яких $190 млн припадали на його персональний транспорт, включно з 92-метровою яхтою Royal Romance, побудованою в 2015 році. Спочатку вартість яхти становила близько $200 млн, але після введення санкцій у 2021 році знизилася вдвічі. Яхта була зареєстрована на офшор на Маршаллових островах.

У квітні 2023 року АРМА прийняло рішення про продаж майна Медведчука, зокрема автомобіля Mercedes-Benz Maybach та 20 колекційних годинників. Вони були виставлені на продаж у серпні того ж року. У серпні суд також передав земельні ділянки Медведчука під управління АРМА.

13 листопада 2024 року АРМА реалізувало перші 16 картин з арештованої колекції Медведчука через систему «Прозорро.Продажі». Від продажу було отримано майже 317 000 грн.

На початку грудня агентство отримало офіційний звіт оцінки щодо спортивної бази Медведчука, переробленої під приватну дачу. Її оцінили в 757,3 млн грн. Після збору усієї інформації та підготовки тендерної документації АРМА оголосить конкурс на відбір управителя для цієї спортивної бази.