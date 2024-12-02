Спортбазу Медведчука оценили почти в 760 млн грн. АРМА будет искать управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов получило официальный отчет оценки спортивной базы экс-нардепа Виктора Медведчука, которая была передана в управление агентства, сообщает АРМА 2 декабря. Спортбазу, переделанную под частную дачу, оценили в 757,3 млн грн.

Ключевые факты

Спортбаза находится в городе Украинка Киевской области, посреди хвойного леса, прямо на берегу реки Стугна.

На территории объекта есть площадка для вертолета, специальное место для парковки яхты, бассейн и гостевой дом.

После обработки и сведения всей информации, подготовки тендерной документации АРМА объявит конкурс на отбор управляющего для этой спортивной базы.

Контекст

До войны Forbes оценивал состояние Виктора Медведчука в $620 млн. Треть этой суммы, $190 млн, – его персональный транспорт, в том числе 92-метровая яхта Royal Romance. Она построена в 2015 году нидерландской компанией Feadship, тогда стоила около $200 млн. Но после введенных против Медведчука и его окружения санкций в феврале 2021 года Forbes оценил ее вдвое дешевле. Медведчук владел яхтой через оффшор на Маршалловых островах.

В начале апреля АРМА приняло решение о реализации имущества Медведчука: автомобиля Mercedes-Benz Maybach и 20 коллекционных наручных часов. 23 августа АРМА выставило часы на продажу. В начале августа суд передал в управление АРМА земельные участки Медведчука.

В ноябре АРМА успешно реализовало первые 16 картин из арестованной коллекции Виктора Медведчука через систему «Прозорро.Продажи». Общая сумма от реализации этих картин составляет почти 317 000 грн.