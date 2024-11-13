Перші картини з колекції Медведчука продали на аукціоні. Найдорожчий лот – полотно Адельберта Мартона

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно реалізувало перші 16 картин із арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука через систему «Прозорро.Продажі», повідомляє пресслужба. Загальна сума від реалізації цих картин склала – майже 317 000 грн.

Ключові факти

Найдорожчим лотом серед реалізованих 13 листопада робіт стало полотно «Сільський пейзаж з річкою на тлі гір» Адельберта Мартона, продане за понад 76 000 грн. Всі лоти було реалізовано через систему «Прозорро.Продажі».

"Сільський пейзаж з річкою на тлі гір", Адальберт Мартон "Сільський пейзаж з річкою на тлі гір", Адальберт Мартон "Кримський аромат", Муравська Наталія "Зимовий пейзаж з двома фігурами", Йосип Гарані Попередній слайд Наступний слайд

«Всі кошти з продажу колекції Медведчука будуть направлені на економіку та закупівлю військових облігацій, тобто, на пряму підтримку обороноздатності держави», – повідомила голова АРМА Олена Дума.

Ще 120 картин очікують наступних торгів. Відсьогодні, кожного дня буде реалізовуватися частина картин, наступні 19 картин – вже завтра, 14 листопада.

Із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею. Ці роботи планувалося передати до українських музеїв, однак поки що відповідний законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями не знайшов достатньої підтримки серед народних депутатів.

Контекст

До війни Forbes оцінював статки Віктора Медведчука в $620 млн. Третина цієї суми, $190 млн, – його персональний транспорт, зокрема 92-метрова яхта Royal Romance. Вона побудована в 2015 році нідерландською компанією Feadship, тоді коштувала близько $200 млн. Але після введених проти Медведчука та його оточення санкцій у лютому 2021 року Forbes оцінив її удвічі дешевше. Медведчук володів яхтою через офшор на Маршаллових островах.

На початку квітня АРМА прийняло рішення про реалізацію майна Медведчука: автомобіля Mercedes-Benz Maybach і 20 колекційних наручних годинників. 23 серпня АРМА виставило годинники на продаж. На початку серпня суд передав в управління АРМА земельні ділянки Медведчука.

Про картини Медведчука, зокрема бурштинову Оксану Марченко, Forbes детально розповідав раніше.