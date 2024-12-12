Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

АРМА ищет оценщика и управляющего для арестованных активов завода братьев Медведчука и Козака

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

АРМА ищет оценщика и управляющего для арестованных активов завода братьев Медведчука и Козака /сайт компани Бетонбуд

сайт компани Бетонбуд

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсы на оценщика и управляющего активами завода «Бетонстрой», принадлежавшего братьям экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Эти активы были дополнительно арестованы, говорится в сообщении пресс-службы АРМА 12 декабря.

Подробности

  • В сентябре этого года Лычаковский районный суд Львова передал АРМА новые объекты завода «Бетонстрой». Речь идет о современном оборудовании для производства бетона и других строительных смесей, ангаре для хранения сыпучих материалов, а также складских и офисных помещениях.
  • Среди активов: два бетонных узла, бетонный растворный узел, мобильный металлосмеситель, нежилое здание (лаборатория), офисное здание.
  • В управление было передано следующее: весы вагонные, ангар для сыпучих материалов, мобильная металлоконструкция, ограждение; платформа для перегрузки цемента, система водоснабжения, система электроснабжения, часть открытого склада металла с подъездным путём.

Контекст

Конечными бенефициарами «Бетонстроя» являются родной брат экс-нардепа Виктора Медведчука – Сергей и родной брат его бизнес-партнера Тараса Козака – Богдан, заявляло ГБР. В июне передано в управление государства еще одно их предприятие – «Керамстрой», занимавшееся добычей песка и производством керамического кирпича, оцененное в $5 млн. В состав арестованных активов вошли земельные участки, которые эти фирмы получили бесплатно от территориального общества Львовской области. На землях, имеющих сельскохозяйственное предназначение, были обнаружены залежи газа.

Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно сообщили о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

В сентябре суд арестовал и передал АРМА новую партию имущества предприятия «Бетонстрой», скрывавшегося от фискальных органов. Правоохранители выяснили, что на балансе «Бетонстроя» находилось неучтенное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисные помещения. Общая стоимость выявленных активов составила около 16 млн грн.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине