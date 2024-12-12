АРМА ищет оценщика и управляющего для арестованных активов завода братьев Медведчука и Козака

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсы на оценщика и управляющего активами завода «Бетонстрой», принадлежавшего братьям экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Эти активы были дополнительно арестованы, говорится в сообщении пресс-службы АРМА 12 декабря.

Подробности

В сентябре этого года Лычаковский районный суд Львова передал АРМА новые объекты завода «Бетонстрой». Речь идет о современном оборудовании для производства бетона и других строительных смесей, ангаре для хранения сыпучих материалов, а также складских и офисных помещениях.

Среди активов: два бетонных узла, бетонный растворный узел, мобильный металлосмеситель, нежилое здание (лаборатория), офисное здание.

В управление было передано следующее: весы вагонные, ангар для сыпучих материалов, мобильная металлоконструкция, ограждение; платформа для перегрузки цемента, система водоснабжения, система электроснабжения, часть открытого склада металла с подъездным путём.

Контекст

Конечными бенефициарами «Бетонстроя» являются родной брат экс-нардепа Виктора Медведчука – Сергей и родной брат его бизнес-партнера Тараса Козака – Богдан, заявляло ГБР. В июне передано в управление государства еще одно их предприятие – «Керамстрой», занимавшееся добычей песка и производством керамического кирпича, оцененное в $5 млн. В состав арестованных активов вошли земельные участки, которые эти фирмы получили бесплатно от территориального общества Львовской области. На землях, имеющих сельскохозяйственное предназначение, были обнаружены залежи газа.

Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно сообщили о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

В сентябре суд арестовал и передал АРМА новую партию имущества предприятия «Бетонстрой», скрывавшегося от фискальных органов. Правоохранители выяснили, что на балансе «Бетонстроя» находилось неучтенное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисные помещения. Общая стоимость выявленных активов составила около 16 млн грн.