Федеральная судья в Бостоне Эллисон Д. Берроуз в среду приказала администрации Трампа разморозить федеральные гранты для Гарвардского университета на сумму почти $2,2 млрд. Об этом пишет CNBC News .

Подробности

В решении судья отменила все замораживания и прекращения финансирования с 14 апреля, отметив, что связь между прекращением грантов и антисемитизмом слаба. Она обвинила администрацию в использовании антисемитизма как повода для идеологической атаки на университет, нарушая закон об административных процедурах.

Президент Гарварда Алан Гарбер приветствовал решение, заявив, что оно защищает академическую свободу и права университета. Администрация Трампа назвала решение «вопиющим» и планирует его обжаловать. Белый дом заявил, что Гарвард не имеет права на средства налогоплательщиков, а Министерство образования назвало решение «не странным», ссылаясь на предвзятость судьи.

Контекст

В апреле администрация Трампа заморозила гранты на $2 млрд из-за несоответствия университета ее требованиям, в частности, по аудиту взглядов студентов и закрытию программ разнообразия. Гарвард подал иск, утверждая, что эти действия нарушают его права.

Позже The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа планирует оштрафовать крупные американские университеты, в частности Гарвард, за якобы несостоятельность бороться с антисемитизмом. Соглашение с Колумбийским университетом, который выплатит $200 млн в течение трех лет, стало образцом для переговоров с другими вузами, среди которых Корнелл, Дюк, Нортвестерн и Браун. Гарвард является ключевой целью, и Белый дом рассчитывает получить от него гораздо большую сумму.