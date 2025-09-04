Федеральна суддя в Бостоні Еллісон Д. Берроуз у середу наказала адміністрації Трампа розморозити федеральні гранти для Гарвардського університету на суму майже $2,2 млрд. Про це пише CNBC News .

Деталі

У рішенні суддя скасувала всі заморожування та припинення фінансування з 14 квітня, зазначивши, що зв’язок між припиненням грантів та антисемітизмом слабкий. Вона звинуватила адміністрацію у використанні антисемітизму як приводу для ідеологічної атаки на університет, порушуючи закон про адміністративні процедури.

Президент Гарварду Алан Гарбер привітав рішення, заявивши, що воно захищає академічну свободу та права університету. Адміністрація Трампа назвала рішення «кричущим» і планує його оскаржити. Білий дім заявив, що Гарвард не має права на кошти платників податків, а Міністерство освіти назвало рішення «не дивним», посилаючись на упередженість судді.

Контекст

У квітні адміністрація Трампа заморозила гранти на $2 млрд через невідповідність університету її вимогам, зокрема щодо аудиту поглядів студентів та закриття програм розмаїття. Гарвард подав позов, стверджуючи, що ці дії порушують його права.

Пізніше The Wall Street Journal ыз посиланням на джерела повідомив, що адміністрація Трампа планує оштрафувати великі американські університети, зокрема Гарвард, за нібито неспроможність боротися з антисемітизмом. Угода з Колумбійським університетом, який виплатить $200 млн протягом трьох років, стала зразком для переговорів з іншими вишами, серед яких Корнелл, Дюк, Нортвестерн і Браун. Гарвард є ключовою ціллю, і Білий дім розраховує отримати від нього значно більшу суму.