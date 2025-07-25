Вслед за Колумбийским университетом администрация Дональда Трампа планирует взыскать многомиллионные штрафы с других крупных американских университетов, в том числе с Гарварда, за якобы неспособность остановить антисемитизм. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Подробности

Соглашение, которое администрация Трампа заключила в среду с Колумбийским университетом, теперь служит образцом для переговоров с другими учебными заведениями, пишет издание. Согласно договоренности, Колумбийский университет выплатит правительству $200 млн в течение трех лет, чтобы урегулировать обвинения в нарушении законодательства о недискриминации и возобновить доступ к государственным грантам.

Администрация ведет переговоры с несколькими вузами, среди которых Корнелл, Дюк, Нортвестерн и Браун, однако ключевой целью считает достижение соглашения именно с Гарвардом – старейшим университетом США.

Белый дом рассчитывает получить от Гарварда сотни миллионов долларов – настолько значительную сумму, что $200 млн от Колумбийского университета будут выглядеть «мелочью», пишет WSJ.

Контекст

Из-за масштабных студенческих протестов в поддержку палестинцев, эпицентром которых стал Гарвард, администрация Трампа приостановила, заблокировала или пересматривает более $10 млрд финансирования для ведущих университетов США.

Правительство США настаивает на более строгих мерах против антисемитизма и пересмотре политик относительно равенства, инклюзии и разнообразия (DEI).

Колумбийский университет испытал значительное финансовое давление: кроме замороженных грантов на $400 млн, была приостановлена большая часть ежегодного федерального финансирования в размере $1,3 млрд. Это создавало риск потери ведущих ученых и срыва многолетних исследований. В результате университет согласился заплатить штраф в $200 млн, чтобы восстановить доступ к финансированию.