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Сумма для стабилизации «Киевгорстроя» выросла до 4,8 млрд грн. КГГА планирует увеличить уставный капитал

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

2 хв читання

Для возобновления строительства жилых комплексов «Киевгорстрою» необходимо 4,8 млрд грн, сообщает пресс-служба компании. Из них 2,28 млрд грн будут просить у государства, 2,56 млрд грн – у Киевской городской государственной администрации. В июле 2024 года президент «Киевгорстроя» Василий Олейник сообщал, что компании нужно около 4 млрд грн.

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Ключевые факты

  • 22 октября Постоянная комиссия Киевского городского совета по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности поддержала обращение Комиссии по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью ЧАО «ХК «Киевгорстрой», об увеличении уставного капитала холдинга и дала поручение определить сумму, которая необходима для докапитализации.
  • Для возобновления строительства необходимо 4,8 млрд грн, рассчитал «Киевгорстрой». Финансовые прогнозы основываются на экономических показателях, предоставленных аудиторской компанией Ernst & Young, и соотношении курса гривни к доллару США, сообщает глава правления – президент «Киевгорстроя» Василий Олейник.
  • «Базовый сценарий финансового прогнозирования, предоставленный компанией Ernst & Young, предусматривает необходимость средств в размере $107 569 366», – утверждает Олейник. Согласно обменному курсу гривни к доллару США, заложенному в проекте государственного бюджета Украины на 2025 год ($1 = 45 грн), сумма в национальной валюте – 4 840 621 470 грн.
  • Часть суммы – 2,28 млрд грн – будут просить у государства. На следующей неделе Киевсовет рассмотрит вопрос обращения в Кабинет Министров Украины о компенсации ЧАО «ХК «Киевгорстрой» суммарного запланированного ущерба, связанного с достраиванием проектов «Укрстроя», сообщает пресс-служба КГГА.
  • Другую часть – 2,56 млрд грн – планируют привлечь через докапитализацию «Киевгорстроя». КГГА готовит проект решения об увеличении уставного капитала ЧАО «ХК «Киевгорстрой» на 2,56 млрд грн, сообщает пресс-служба КГГА.

Контекст

В 2024 году «Киевгорстрой» вел работу только на шести объектах, у которых высокая степень готовности, незначительные затраты на строительные работы и можно сгенерировать средства внутри объектов, рассказал в интервью Forbes Ukraine глава «Киевгорстроя» Василий Олейник. Пять из шести – это проекты «Укрстроя».

Нуждаются в завершении еще более 120 домов, ожидают свою недвижимость около 40 000 граждан – инвесторы «Киевгорстроя» и «Укрстроя».

26 сентября инвесторы договорились с мэром Киева Виталием Кличко о подписании меморандума. 3 октября они передали проект меморандума и зарегистрировали его в канцелярии Киевской городской государственной администрации.

Ключевые пункты – чтобы мэр Киева взял под личный контроль вопрос финансирования «Киевгорстроя», обеспечил рассмотрение докапитализации на сессии Киевского городского совета и подачу проектов решений для включения докапитализации в бюджет Киева на 2025 год.

По состоянию на 25 октября меморандум еще не подписали, сообщила инвестор Татьяна Смеян, входящая в Комиссию по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью «ХК «Киевгорстрой».

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