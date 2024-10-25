Сума для стабілізації «Київміськбуду» зросла до 4,8 млрд грн. КМДА планує збільшити статутний капітал

Для відновлення будівництва житлових комплексів «Київміськбуду» потрібно 4,8 млрд грн, повідомляє пресслужба компанії. З них 2,28 млрд грн проситимуть у держави, 2,56 млрд грн – у Київської міської державної адміністрації. У липні 2024 року президент «Київміськбуду» Василь Олійник повідомляв, що компанії потрібно близько 4 млрд грн .

Ключові факти

22 жовтня Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності підтримала звернення Комісії щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю ПрАТ «ХК «Київміськбуд», про збільшення статутного капіталу холдингу і дала доручення визначити суму, яка необхідна для докапіталізації.

Для відновлення будівництва необхідно 4,8 млрд грн, розрахував «Київміськбуд». Фінансові прогнози ґрунтуються на економічних показниках, які надала аудиторська компанія Ernst & Young, і співвідношенні курсу гривні до долара США, повідомляє голова правління – президент «Київміськбуду» Василь Олійник.

«Базовий сценарій фінансового прогнозування, наданий компанією Ernst & Young, передбачає необхідність коштів у розмірі $107 569 366», – зазначає Олійник. Відповідно до обмінного курсу гривні до долара США, який закладено у проєкті державного бюджету України на 2025 рік ($1 = 45 грн), сума в національній валюті – 4 840 621 470 грн.

Частину суми – 2,28 млрд грн – проситимуть у держави. Наступного тижня Київрада розгляне питання звернення до Кабінету Міністрів України щодо компенсації ПрАТ «ХК «Київміськбуд» сумарного запланованого збитку, пов’язаного з добудовою проєктів «Укрбуду», повідомляє пресслужба КМДА.

Іншу частину – 2,56 млрд грн – планують залучити через докапіталізацію «Київміськбуду». КМДА готує проєкт рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на 2,56 млрд грн, повідомляє пресслужба КМДА.

Контекст

У 2024 році «Київміськбуд» вів роботу лише на шести обʼєктах, у яких високий ступінь готовності, незначні витрати на будівельні роботи і можна згенерувати кошти всередині обʼєктів, розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine очільник «Київмісьбуду» Василь Олійник. Пʼять із шести – це проєкти «Укрбуду».

Потребують завершення ще понад 120 будинків, очікують на свою нерухомість близько 40 000 громадян – інвестори «Київміськбуду» та «Укрбуду».

26 вересня інвестори домовилися з мером Києва Віталієм Кличком про підписання меморандуму. 3 жовтня вони передали проєкт меморандуму та зареєстрували його в канцелярії Київської міської державної адміністрації.

Ключові пункти – щоб мер Києва взяв під особистий контроль питання фінансування «Київміськбуду», забезпечив розгляд питання докапіталізації на сесії Київської міської ради і подачу проєктів рішень для включення докапіталізації до бюджету Києва на 2025 рік.

Станом на 25 жовтня меморандум ще не підписали, повідомила інвесторка Тетяна Сміян, яка входить до Комісії щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних ыз діяльністю «ХК «Київміськбуд».