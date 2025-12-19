Объем глобальных инвестиций в датацентры, с учетом сделок слияния и поглощения (M&A), за 11 месяцев 2025 года вырос до рекордного $61 млрд, превысив показатель за весь 2024-й ($60,8 млрд), пишет CNBC со ссылкой на данные S&P Global.

Детали

Рекордного объема достигли при меньшем количестве сделок – 104 против 129 за весь прошлый год. Основная часть транзакций пришлась на США, вторым по активности стал Азиатско-Тихоокеанский регион.

Инвестиции выросли на фоне «глобального строительного ажиотажа», отмечает S&P.

Подъему способствовал скачок долгового финансирования. Выпуск долга на рынке датацентров в январе–ноябре составил $182 млрд против $92 млрд за весь 2024 год. В частности Google, принадлежащая Alphabet Inc., привлекла $29 млрд, Amazon.com Inc. – $15 млрд, Meta – около $31 млрд.

Тенденция к росту заимствований спровоцировала опасения инвесторов. Акции Oracle Corp. 17 декабря упали на 5% после сообщений СМИ о том, что Blue Owl на фоне растущего долга Oracle отказалась инвестировать в ее датацентр в Мичигане. Oracle опровергла эти сообщения, но после их появления инвесторы стали продавать бумаги Broadcom, Nvidia и Advanced Micro Devices, а Nasdaq Composite упал на максимальные примерно за месяц 1,81%. Неделей ранее бумаги Oracle упали на 12% после публикации отчетности, показавшей неожиданный рост ее капитальных затрат.

В ноябре инвесторы активно продавали акции технологических компаний, опасаясь «ИИ-пузыря», пишет издание.

По мнению специалистов S&P Global Market Intelligence, эти страхи вряд ли окажут масштабное влияние на строительство мощностей датацентров и M&A на этом рынке.

Возведение новых датацентров может быть временно ограничено дефицитом источников энергии, в результате чего существующие центры станут более ценными.

В Европе мощности датацентров, как ожидается, будут строиться медленнее, чем в других регионах, но пока непонятно, приведет ли это к всплеску M&A-активности в условиях дефицита активов. S&P ожидает усиления такой активности на рынке датацентров в 2026 году.

Контекст

Украинский рынок слияний и поглощений (M&A) за три квартала 2025 года также вырос: зафиксировано 45 сделок на $806 млн, что на 22% больше по количеству и на 8% по стоимости по сравнению с 2024 годом, говорится в отчете KPMG M&A Radar за девять месяцев 2025 года.

Германия пытается укрепить позиции в сфере искусственного интеллекта после неудачи стартапа Aleph Alpha, который не смог конкурировать с OpenAI. В то же время США и Китай тратят сотни миллиардов долларов на развитие ИИ-мощностей. Для сравнения: один только датацентр в Техасе, который развивают SoftBank, OpenAI и Oracle, будет иметь около 500 000GPU – в 10 раз больше, чем немецкий объект.

Несмотря на это, инвестиция Nvidia и Deutsche Telekom согласуется с масштабными планами Евросоюза: в феврале ЕС объявил о программе на €200 млрд для развития ИИ, которая должна втрое увеличить мощности региона в течение ближайших семи лет.