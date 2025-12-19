Підписка від 49 грн
Світові інвестиції в датацентри досягли рекордного $61 млрд цього року – S&P Global

Наталія Софієнко
Обсяг глобальних інвестицій у датацентри, з урахуванням угод злиття та поглинання (M&A), за 11 місяців 2025 року зріс до рекордного $61 млрд, перевищивши показник за весь 2024-й ($60,8 млрд), пише CNBC ыз посиланням на дані S&P Global.

  • Рекордного обсягу досягли за меншої кількості угод – 104 проти 129 за весь минулий рік. Основна частина транзакцій припала на США, другим за активністю став Азійсько-Тихоокеанський регіон.
  • Інвестиції зросли на тлі «глобального будівельного ажіотажу», зазначає S&P.
  • Підйому сприяв стрибок боргового фінансування. Випуск боргу на ринку датацентрів у січні–листопаді становив $182 млрд проти $92 млрд за весь 2024 рік. Зокрема Google, що належить Alphabet Inc., залучила $29 млрд, Amazon.com Inc. – $15 млрд, Meta – близько $31 млрд.
  • Тенденція до зростання запозичень спровокувала побоювання інвесторів. Акції Oracle Corp. 17 грудня впали на 5% після повідомлень ЗМІ про те, що Blue Owl на тлі боргу Oracle, що зростає, відмовилася інвестувати в її датацентр у Мічигані. Oracle спростувала ці повідомлення, але після їхньої появи інвестори стали продавати папери Broadcom, Nvidia і Advanced Micro Devices, а Nasdaq Composite впав на максимальні приблизно за місяць 1,81%. Тижнем раніше папери Oracle впали на 12% після публікації звітності, що показала несподіване зростання її капітальних витрат.
  • У листопаді інвестори активно продавали акції технологічних компаній, побоюючись «ШІ-бульбашки», пише видання.
  • На думку фахівців S&P Global Market Intelligence, ці страхи навряд чи матимуть масштабний вплив на будівництво потужностей датацентрів і M&A на цьому ринку.
  • Зведення нових датацентрів може бути тимчасово обмежене дефіцитом джерел енергії, внаслідок чого наявні центри стануть ціннішими.
  • У Європі потужності датацентрів, як очікується, будуватимуться повільніше, ніж в інших регіонах, але поки незрозуміло, чи призведе це до сплеску M&A-активності в умовах дефіциту активів. S&P очікує посилення такої активності на ринку датацентрів у 2026 році.

Контекст

Український ринок злиттів і поглинань (M&A) за три квартали 2025 року також зріс: зафіксовано 45 угод на $806 млн, що на 22% більше за кількістю та на 8% за вартістю порівняно з 2024 роком, йдеться у звіті KPMG M&A Radar за дев’ять місяців 2025 року.

Німеччина намагається зміцнити позиції у сфері штучного інтелекту після невдачі стартапу Aleph Alpha, який не зміг конкурувати з OpenAI. Водночас США та Китай витрачають сотні мільярдів доларів на розвиток ШІ-потужностей. Для порівняння: один лише датацентр у Техасі, який розвивають SoftBank, OpenAI та Oracle, матиме близько 500 000 GPU – удесятеро більше, ніж німецький об’єкт.

Попри це, інвестиція Nvidia і Deutsche Telekom узгоджується з масштабними планами Євросоюзу: у лютому ЄС оголосив про програму на €200 млрд для розвитку ШІ, що має утричі збільшити потужності регіону протягом найближчих семи років.

