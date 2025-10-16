Український ринок злиттів і поглинань (M&A) за три квартали 2025 року зріс: зафіксовано 45 угод на $806 млн, що на 22% більше за кількістю та на 8% за вартістю порівняно з 2024 роком. Про це йдеться у звіті KPMG M&A Radar за 9 місяців 2025 року.

Ключові факти

Прозорість ринку знизилась: частка угод із розкритою вартістю впала з 59% до 53%. Реальний обсяг ринку може бути вищим через низьку прозорість.

Дві угоди на суму понад $100 млн склали 56% розкритої вартості: МХП придбав 92% акцій іспанської Uvesa за понад €270 млн; «Київстар» купив сервіс «Уклон» за $155 млн.

Оскільки у третьому кварталі 2025 року не було угод вартістю понад $100 млн, перелік найбільших транзакцій залишився незмінним порівняно з першим півріччям 2025 року. Середня вартість угоди також збереглася на рівні аналогічного періоду попереднього року і становила $34 млн.

Попри воєнні ризики, що зберігаються, українські інвестори продовжують адаптуватися до умов ринку та підтримувати ділову активність. Якщо поточні тенденції триватимуть, можна очікувати, що показники ринку M&A за підсумками 2025 року будуть співставні з результатами 2024 року, прогнозують аналітики KPMG.

Угоди за участю українських інвесторів залишаються основою українського ринку M&A. За дев’ять місяців 2025 року угоди з ними досягли $442 млн загальної вартості (порівняно з $212 млн за дев’ять місяців 2024 року). Це становить близько половини загальної вартості ринку за період, майже вдвічі більше, ніж у попередньому році.

За кількістю частка угод за участю українських інвесторів зросла до 73% (проти 51% за дев’ять місяців 2024 року).

Попри традиційне сезонне зниження ділової активності у третьому кварталі, секторальна структура угод за участю українських інвесторів залишалася подібною до першого півріччя 2025 року.

Загалом було укладено п’ять угод у сфері інновацій і технологій, дванадцять у сфері нерухомості та будівництва й шість в секторі сільського господарства, що разом забезпечили 85% загальної вартості угод за участю українських інвесторів та 70% їх кількості. Решта десять угод на суму $65 млн припала на інші сектори.

Контекст

Український ринок M&A у першому півріччі 2025 року показав впевнене зростання, попри воєнні ризики та скромні економічні прогнози. Пожвавлення внутрішніх угод та придбання як всередині країни, так і за її межами сприяли зростанню кількості та вартості угод на 26% та 21% відповідно.

Упродовж дев’яти місяців 2025 року Україна зберегла макроекономічну стабільність попри воєнні виклики. Це стало можливим завдяки міжнародній фінансовій підтримці, яка покривала соціальні та невоєнні видатки, дозволивши спрямувати внутрішні ресурси на оборону. За цей період Україна отримала $30,6 млрд допомоги, а ще $8,7 млрд очікує до кінця року. Ці кошти повністю покривають потреби у зовнішньому фінансуванні, підтверджуючи стабільність фінансової політики уряду.

Міжнародна допомога сприяла зниженню інфляції та стабільності гривні. Річна інфляція сповільнилася з 14,3% у червні до 11,9% у вересні, переважно через зниження цін на продукти. НБУ прогнозує її зменшення до 9,7% до кінця 2025 року і до цільових 5% у 2027-му.

Економічне зростання залишається помірним: НБУ очікує підвищення ВВП на 2,1% у 2025 році (раніше прогнозував 3,1%) і до 3% у 2026–2027 роках. ЄБРР прогнозує зростання на 2,5% у 2025-му.