TikTok, принадлежащий китайской ByteDance, объявил об инвестициях в почти $38 млрд в строительство дата-центра в Бразилии. Это станет первым инфраструктурным проектом компании в Латинской Америке и одним из крупнейших в ее истории, пишет Bloomberg .

Детали

Дата-центр построят в штате Сеара на северо-востоке Бразилии, недалеко от индустриального порта Песен. TikTok реализует проект в партнерстве с девелопером Omnia и компанией Casa dos Ventos – одним из ведущих поставщиков возобновляемой энергии в стране.

Будущий комплекс будет работать исключительно на энергии из ветровых электропарков и станет «исторической инвестицией для компании в Бразилии», отметила руководитель отдела публичной политики TikTok Brazil Моника Гизе.

Расположение Песена является стратегическим – рядом проходят ключевые подводные кабели, обеспечивающие кратчайшие маршруты передачи данных из Бразилии в Европу и Африку. Страна в целом считается лучшим рынком региона для развития дата-центров и мощностей для ИИ благодаря большой доле возобновляемой энергии, развитой инфраструктуре и высокоскоростным кабелям, отметило агентство.

Инвестиция TikTok – часть стратегии президента Бразилии Лулы да Силвы по развитию ИИ. Ранее в этом году он подписал временный акт, который предоставляет налоговые стимулы компаниям, строящим дата-центры, включая возможность импорта оборудования без пошлин. Лула назвал проект TikTok «чрезвычайно важным для технологического развития страны» и таким, что может стать примером для других.

Контекст

Укрепляя позиции в Бразилии, TikTok одновременно пытается спасти свой бизнес в США, где сервис может быть заблокирован из-за национальных вопросов безопасности. В рамках закона о защите от иностранных приложений ByteDance обязана продать американский сегмент TikTok или столкнется с его запретом. Хотя первоначальный дедлайн истекал в январе 2025 года, Дональд Трамп несколько раз продлевал его в надежде найти политическое решение.

Пекин заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном, но не поддержал предложенный план отделения TikTok в компанию с преимущественно американским капиталом.

В прошлом месяце китайская венчурная компания Capital Today приобрела крупный пакет акций ByteDance по цене, соответствующей общей капитализации создателя платформы TikTok в $480 млрд.