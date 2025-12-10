Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, сообщила об инвестициях в акционерный капитал двух ведущих украинских страховых компаний – «Княжа» и Украинской страховой группы (USG), говорится на сайте IFC.

Детали

Оба страховщика входят в десятку крупнейших на рынке Украины и принадлежат к Vienna Insurance Group. IFC приобретет по 20% акций в каждой компании.

«Эти инвестиции будут способствовать стабильности бизнеса, расширению доступа к страховым продуктам и усилению украинского страхового рынка в условиях российской агрессии», – отметили в IFC. Это первый случай, когда корпорация инвестирует в капитал украинских страховых компаний.

«Мы сотрудничаем с IFC с конца 2022 года, когда они приобрели долю в нашем болгарском пенсионном фонде Doverie. В Болгарии главный акцент делается на развитие пенсионного бизнеса, тогда как в Украине ключевым является расширение страхового покрытия для будущего восстановления страны», – заявил Петер Гьофингер, заместитель генерального директора Vienna Insurance Group.

Член правления VIG Гаральд Ринер, ответственный за украинский рынок, добавил, что Украина остается стратегическим рынком для компании в Центральной и Восточной Европе.

«Мы чрезвычайно гордимся устойчивостью наших украинских коллег. Их преданность обеспечивает стабильность и прибыльность компаний даже в сложных условиях войны. Совместно с IFC мы объединяем опыт наших команд и партнеров, чтобы предлагать актуальные страховые решения для восстановления страны после войны, на что мы все искренне надеемся», – отметил он.

Контекст

Vienna Insurance Group присутствует в Украине уже 21 год. Компания сейчас занимает второе место на рынке с долей 11%. В 2024 году три украинские компании VIG – USG, «Княжа VIG» и «Княжа Life VIG» – достигли объема страховых премий в €128 млн.

За последние пять лет количество страховых компаний в Украине сократилось почти в 3,5 раза, однако общие активы рынка выросли на 42%.

Как сообщил глава НБУ Андрей Пышный, в 2025 году доля страховых услуг в ВВП начала расти, что изменило предыдущий тренд на сокращение. По состоянию на 1 октября проникновение страховых услуг достигло 0,84% ВВП.