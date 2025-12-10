Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, повідомила про інвестиції в акціонерний капітал двох провідних українських страхових компаній – «Княжа» та Української страхової групи (USG), йдеться на сайті IFC.
Деталі
- Обидва страховики входять до десятки найбільших на ринку України та належать до Vienna Insurance Group. IFC придбає по 20% акцій у кожній компанії.
- «Ці інвестиції сприятимуть стабільності бізнесу, розширенню доступу до страхових продуктів і посиленню українського страхового ринку в умовах російської агресії», – зазначили в IFC. Це перший випадок, коли корпорація інвестує у капітал українських страхових компаній.
- «Ми співпрацюємо з IFC з кінця 2022 року, коли вони придбали частку в нашому болгарському пенсійному фонді Doverie. У Болгарії головний акцент робиться на розвиток пенсійного бізнесу, тоді як в Україні ключовим є розширення страхового покриття для майбутньої відбудови країни», – заявив Петер Гьофінгер, заступник генерального директора Vienna Insurance Group.
- Член правління VIG Гаральд Рінер, відповідальний за український ринок, додав, що Україна залишається стратегічним ринком для компанії в Центральній та Східній Європі.
- «Ми надзвичайно пишаємося стійкістю наших українських колег. Їхня відданість забезпечує стабільність і прибутковість компаній навіть у складних умовах війни. Спільно з IFC ми поєднуємо досвід наших команд і партнерів, щоб пропонувати актуальні страхові рішення для відбудови країни після війни, на що ми всі щиро сподіваємося», – зазначив він.
Контекст
Vienna Insurance Group присутня в Україні вже 21 рік. Компанія наразі посідає друге місце на ринку з часткою 11%. У 2024 році три українські компанії VIG – USG, «Княжа VIG» та «Княжа Life VIG» – досягли обсягу страхових премій у €128 млн.
За останні п’ять років кількість страхових компаній в Україні скоротилася майже в 3,5 раза, проте загальні активи ринку зросли на 42%.
Як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, у 2025 році частка страхових послуг у ВВП почала зростати, що змінило попередній тренд на скорочення. Станом на 1 жовтня проникнення страхових послуг досягло 0,84% ВВП.
