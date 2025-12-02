Австрийская страховая и инвестиционная компания Uniqa Group, представленная в Украине страховыми компаниями «Уника» и «Уника Жизнь», рассматривает украинский рынок как приоритетный и планирует усиливать свою деятельность, в частности в сегменте страхования жизни и военных рисков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины 2 декабря.
Детали
- Создание доступных продуктов страхования военных рисков – один из ключевых инструментов привлечения частного капитала. Это также важный сигнал для других глобальных страховщиков, отметили в ведомстве.
- «Покрытие рисков для условно безопасных территорий остается недостаточным. Поэтому Минэкономики активно работает над темой снижения рисков для бизнеса и инвесторов – привлекает крупных игроков рынка к созданию новых продуктов страхования и перестрахования», – отметил Алексей Соболев.
- Он добавил, что компания Uniqa уже ищет партнеров среди мировых страховщиков, выделяет часть прибыли для покрытия рисков в Украине и участвует в программе ЕС по страхованию грузов, планируя расширить покрытие на логистические хабы.
- Во время встречи обсудили и наиболее перспективные направления, где есть возможность активно сотрудничать: проекты публично-частного партнерства и концессии, приватизационные соглашения, инфраструктурные проекты ЕС и МФО, инвестиции частного сектора.
- Встреча, состоявшаяся 1 декабря 2025 года, прошла при участии министра экономики Украины Алексея Соболева, руководителя австрийской Uniqa Group Вольфганга Киндла, заместителя министра Андрея Телюпы, президента и председателя наблюдательного совета UNIQA Group Теймура Багирова и посла Австрии Роберта Мюллера.
Контекст
Бизнес с первых месяцев полномасштабного вторжения заявлял о необходимости страхования военных рисков.
Верховная Рада 8 октября приняла во втором чтении законопроект №11238 о Национальном учреждении развития – специализированного госбанка для кредитования проектов для восстановления Украины.
В проекте бюджета на 2026 год на компенсацию военных рисков для бизнеса предусмотрен 1 млрд грн.
