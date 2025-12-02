Австрийская страховая и инвестиционная компания Uniqa Group, представленная в Украине страховыми компаниями «Уника» и «Уника Жизнь», рассматривает украинский рынок как приоритетный и планирует усиливать свою деятельность, в частности в сегменте страхования жизни и военных рисков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины 2 декабря.