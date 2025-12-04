Национальный банк Украины разрабатывает новую концепцию законопроекта о страховании военных рисков. Его планируют зарегистрировать в парламенте весной 2026 года, сообщил 4 декабря глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, передает «Экономическая правда» .

Детали

«Сейчас мы вернулись на шаг назад и начали разрабатывать новую концепцию закона о страховании военных рисков. В рамках первого квартала 2026 года планируем завершить эту работу и весной надеемся зарегистрировать законопроект в Раде», – заявил он.

Пышный отметил, что предыдущая концепция получила поддержку от международных партнеров и профильных ассоциаций. Однако после внесения законопроекта в Раду он «не мог подумать, что документ получит такое неприятие».

Ранее концепцию законопроекта о страховании военных рисков разрабатывала вертикаль методологии НБУ, которую возглавляла бывшая заместитель Пышного Екатерина Рожкова. В то же время глава НБУ отметил, что решение о согласовании законопроекта принималось коллективно всем правлением НБУ.

Контекст

Верховная Рада 8 октября приняла во втором чтении законопроект №11238 о Национальном учреждении развития – специализированного госбанка для кредитования проектов для восстановления Украины.

Бизнес с первых месяцев полномасштабного вторжения заявлял о необходимости страхования военных рисков.

В проекте бюджета на 2026 год на компенсацию военных рисков для бизнеса предусмотрен 1 млрд грн. Если на программу будет активный спрос и выделенные средства будут выбраны в течение нескольких месяцев, правительство готово искать дополнительное финансирование.

С 1 января 2026-го в Украине заработает механизм страхования имущества от военных рисков, который будет предусматривать прямую компенсацию убытков для предприятий в прифронтовых регионах и частичную компенсацию страхового платежа для бизнеса по всей территории Украины.