Национальный банк Украины разрабатывает новую концепцию законопроекта о страховании военных рисков. Его планируют зарегистрировать в парламенте весной 2026 года, сообщил 4 декабря глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, передает «Экономическая правда».
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Детали
- «Сейчас мы вернулись на шаг назад и начали разрабатывать новую концепцию закона о страховании военных рисков. В рамках первого квартала 2026 года планируем завершить эту работу и весной надеемся зарегистрировать законопроект в Раде», – заявил он.
- Пышный отметил, что предыдущая концепция получила поддержку от международных партнеров и профильных ассоциаций. Однако после внесения законопроекта в Раду он «не мог подумать, что документ получит такое неприятие».
- Ранее концепцию законопроекта о страховании военных рисков разрабатывала вертикаль методологии НБУ, которую возглавляла бывшая заместитель Пышного Екатерина Рожкова. В то же время глава НБУ отметил, что решение о согласовании законопроекта принималось коллективно всем правлением НБУ.
Контекст
Верховная Рада 8 октября приняла во втором чтении законопроект №11238 о Национальном учреждении развития – специализированного госбанка для кредитования проектов для восстановления Украины.
Бизнес с первых месяцев полномасштабного вторжения заявлял о необходимости страхования военных рисков.
В проекте бюджета на 2026 год на компенсацию военных рисков для бизнеса предусмотрен 1 млрд грн. Если на программу будет активный спрос и выделенные средства будут выбраны в течение нескольких месяцев, правительство готово искать дополнительное финансирование.
С 1 января 2026-го в Украине заработает механизм страхования имущества от военных рисков, который будет предусматривать прямую компенсацию убытков для предприятий в прифронтовых регионах и частичную компенсацию страхового платежа для бизнеса по всей территории Украины.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.