Світовий борг за державними та корпоративними облігаціями в 2024 році перевищив $100 трлн

У 2024 році уряди та компанії залучили на ринках $25 трлн, що на $10 трлн перевищує доковідний рівень і втричі більше, ніж у 2007 році. Як наслідок, загальний обсяг світового боргу за суверенними та корпоративними облігаціями перевищив $100 трлн. Про це йдеться у щорічному звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), опублікованому 20 березня.
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Деталі
- Прогнозується, що у 2025 році заборгованість продовжить зростати. Співвідношення держборгу до ВВП у країнах ОЕСР досягне 85%, що на 10 відсоткових пунктів вище за показник 2019 року та майже вдвічі більше, ніж 2007-го.
- Очікується, що випуск суверенних облігацій у країнах ОЕСР цього року сягне рекордних $17 трлн, порівняно з $16 трлн у 2024 році та $14 трлн у 2023-му.
- Обсяг державного боргу в обігу зросте до майже $59 трлн у 2025 році з $55 трлн у 2024-му та $54 трлн у 2023-му. Водночас співвідношення «борг до ВВП» у 2024 році вперше з 2020-го зросло – до 84% із 82% у 2023-му – через уповільнення зростання світової економіки, а в 2025 році може сягнути 85%. Відсоткові витрати країн ОЕСР у 2024-му зросли до 3,3% ВВП із 3% у попередньому році.
- Загальний обсяг непогашеного корпоративного боргу у світі на кінець 2024 року склав $35 трлн. Лідером за ринком корпоративних облігацій залишаються США з показником $11,4 трлн, де понад 60% припадає на нефінансові компанії. На другому місці – Китай із $6,7 трлн, де понад 60% боргу належить фінансовим установам.
- Згідно зі звітом, у найближчі три роки має бути погашено близько 42% державного боргу та 38% корпоративного.
Контекст
У 2024 році світовий попит на облігації значно збільшився, що спричинило безпрецедентний приплив інвестицій у цей тип активів. Інвестори спрямували рекордні $600 млрд у глобальні облігаційні фонди. Таке зростання стало можливим завдяки високій дохідності та сповільненню інфляції, що дозволило центральним банкам знизити процентні ставки, говорять експерти. Для порівняння, у 2022 році з фондів із фіксованою дохідністю вивели $250 млрд.
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