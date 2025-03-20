Світовий борг за державними та корпоративними облігаціями в 2024 році перевищив $100 трлн

У 2024 році уряди та компанії залучили на ринках $25 трлн, що на $10 трлн перевищує доковідний рівень і втричі більше, ніж у 2007 році. Як наслідок, загальний обсяг світового боргу за суверенними та корпоративними облігаціями перевищив $100 трлн. Про це йдеться у щорічному звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), опублікованому 20 березня.