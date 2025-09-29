Forbes Digital підписка
SWIFT запускает собственный блокчейн, чтобы конкурировать со стейблкоинами

Юрий Тарасовский
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

SWIFT запускает собственный блокчейн, чтобы конкурировать со стейблкоинами /Getty Images

Getty Images

Международная платежная система SWIFT разрабатывает блокчейн-реестр для ускорения трансграничных переводов и сохранения позиций из-за роста рынка стейблкоинов, свидетельствует сообщение на сайте компании.

  • Первый прототип будет ориентирован на круглосуточные платежи в реальном времени и станет частью стратегии компании по подготовке глобальной индустрии к цифровым финансам, говорится в сообщении.
  • К проекту уже присоединились более 30 международных банков, среди которых Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas и Santander.
  • Технологическую инфраструктуру создает американская блокчейн-компания Consensys под руководством соучредителя Ethereum Джозефа Любина.
  • SWIFT заявляет, что новая система позволит фиксировать, упорядочивать и проверять транзакции с помощью смарт-контрактов, что сделает расчеты мгновенными и более дешевыми.
  • Компания подчеркнула, что ее ключевым преимуществом остается глобальная сеть – более 11 000 банков в 200 странах, ежедневно обрабатывающих транзакции на триллионы долларов.
  • Новая блокчейн-платформа должна быть совместима со стейблкоинами, токенизированными депозитами и цифровыми валютами центробанков, что позволит компании сохранить роль центральной инфраструктуры в мировых финансах.
  • Инициатива появилась на фоне растущей конкуренции с крипторынком. Сегмент стейблкоинов, который уже оценивается в $300 млрд, позволяет пользователям переводить средства напрямую без подрывающих бизнес-модель SWIFT посредников, отметила FT.

Контекст

По данным Citi, к 2030 году объем стейблкоинов в обращении может достигнуть $4 трлн, а ежегодный объем транзакций с их использованием – $100 трлн.

В марте 2025 года главный экономист Европейского центрального банка Филипп Лейн заявлял, что Европе нужна цифровая валюта, чтобы защититься от угроз со стороны новых форм денег, таких как стейблкоины, и снизить зависимость от американских платежных компаний в условиях усиления политической напряженности. По его словам, цифровое евро ограничивает возможность того, что стабильные монеты в иностранной валюте закрепятся как средство обмена в еврозоне.

На прошлой неделе девять крупных европейских банков объединились для запуска стейблкоина, деноминированного в евро.

