Девять банков из восьми стран-членов ЕС ING (Нидерланды), UniCredit и Banca Sella (Италия), CaixaBank (Испания), Danske Bank (Дания), Raiffeisen Bank International (Австрия), KBC (Бельгия), SEB (Швеция) и DekaBank (Германия) объединились для запуска стейблкоина, деноминированного в евро. Об этом говорится в пресс-релизе ING .

Подробности

Стейблкоин будет регулироваться Регламентом ЕС о рынках криптоактивов (MiCAR), и ожидается, что его первый выпуск состоится во второй половине 2026 года.

Консорциум стейблкоинов, в состав которого входят вышеупомянутые банки в качестве членов-основателей, создал новую компанию в Нидерландах. Она стремится получить лицензию и надзор со стороны Центрального банка Нидерландов как учреждения электронных денег.

Консорциум открыт для присоединения дополнительных банков. Генеральный директор будет назначен в ближайшее время.

Евро-стейблкоин должен обеспечить почти мгновенные, недорогие трансграничные платежи и расчеты 24/7. Он будет поддерживать программируемые платежи для автоматизированных потоков и улучшит расчеты в цепях поставок и цифровых активах. Запуск евростейблкоина в 2026 году должен усилить позиции европейских банков в цифровой экономике и уменьшить зависимость от иностранных стейблкоинов, таких как USDT или USDC.

Контекст

Евро-стейблкоин – частная инициатива банков, которая появилась на фоне затяжных дискуссий о цифровом евро, до сих пор находящихся на стадии концепта в рамках ЕЦБ. Вопросы цифрового евро обсуждают в ЕС уже шесть лет, однако законодательное утверждение до сих пор заблокировано. 23 сентября 2025 года член Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне, выступая на конференции Future of Finance во Франкфурте, отметил, что Европейский центральный банк может запустить цифровое евро в середине 2029 года. Главной преградой остается принятие законодательной базы в Европейском парламенте. В Брюсселе планируют завершить работу над обновленной законодательной базой до конца года. Если все последует по графику, ЕЦБ ожидает получить необходимые разрешения уже в июне 2026 года. Проект должен стать европейской альтернативой американским платежным системам Visa и Mastercard.

В марте 2025 года главный экономист Европейского центрального банка Филипп Лейн заявлял, что Европе нужна цифровая валюта для защиты от угроз со стороны новых форм денег, таких как стейблкоины, и уменьшить зависимость от американских платежных компаний в условиях усиления политической напряженности. По его словам, цифровое евро ограничивает возможность того, что стабильные монеты в иностранной валюте закрепятся как средство обмена в еврозоне.

Проект цифрового евро является частью мирового тренда: более 130 стран исследуют или разрабатывают собственные CBDC. К примеру, Китай запустил цифровой юань в 2020 году, который уже обработал транзакции на миллиарды долларов. ЕЦБ также реагирует на рост популярности привязанных к доллару стейблкоинов и новые регуляторные инициативы США, которые могут ослабить конкурентоспособность евро. В сентябре 2025 года министры финансов ЕС достигли компромисса по дорожной карте проекта. Совет министров будет иметь право обсуждать решение ЕЦБ об эмиссии цифрового евро и устанавливать лимиты на хранение валюты в цифровых кошельках во избежание массового вывода средств из банков.