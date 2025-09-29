Міжнародна платіжна система SWIFT розробляє блокчейн-реєстр для прискорення транскордонних переказів та збереження позицій через зростання ринку стейблкоїнів, свідчить повідомлення на сайті компанії.

Деталі

Перший прототип буде орієнтований на цілодобові платежі в реальному часі й стане частиною стратегії компанії з підготовки глобальної індустрії до цифрових фінансів, йдеться у повідомленні.

До проєкту вже приєдналися понад 30 міжнародних банків, серед яких Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas і Santander.

Технологічну інфраструктуру створює американська блокчейн-компанія Consensys під керівництвом співзасновника Ethereum Джозефа Любіна.

SWIFT заявляє, що нова система дозволить фіксувати, впорядковувати й перевіряти транзакції за допомогою смартконтрактів, що зробить розрахунки миттєвими й дешевшими.

Компанія наголосила, що її ключовою перевагою лишається глобальна мережа – понад 11 000 банків у 200 країнах, які щодня обробляють транзакції на трильйони доларів.

Нова блокчейн-платформа має бути сумісною зі стейблкоїнами, токенізованими депозитами та цифровими валютами центробанків, що дозволить компанії зберегти роль центральної інфраструктури у світових фінансах.

Ініціатива з’явилася на тлі зростаючої конкуренції з крипторинком. Сегмент стейблкоїнів, який уже оцінюється у $300 млрд, дозволяє користувачам переказувати кошти напряму без посередників, що підриває бізнес-модель SWIFT, зазначила FT.

Контекст

За даними Citi, до 2030 року обсяг стейблкоїнів в обігу може досягти $4 трлн, а щорічний обсяг транзакцій із їх використанням – $100 трлн.

У березні 2025 року головний економіст Європейського центрального банку Філіп Лейн заявляв, що Європі потрібна цифрова валюта, щоб захиститися від загроз із боку нових форм грошей, таких як стейблкоїни, та зменшити залежність від американських платіжних компаній в умовах посилення політичної напруженості. За його словами, цифрове євро обмежує ймовірність того, що стабільні монети в іноземній валюті закріпляться як засіб обміну в єврозоні.

Минулого тижня девʼять великих європейських банків об’єдналися для запуску стейблкоїна, деномінованого в євро.