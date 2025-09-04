Президент Владимир Зеленский отвергает идею территориальных уступок России, но не исключает «корейский сценарий», если у Украины будет долгосрочная поддержка союзников. Главное из интервью для французской Le Point накануне встречи «Коалиции желающих» в Париже.

Главное

Территориальные уступки. Зеленский категорически исключает идею отказа от оккупированных территорий, таких как Донбасс или Крым, аргументируя, что это не принесет миру, а лишь усилит позиции России для новых атак. Он ссылается на исторический опыт: захваченные Крым в 2014 году и части Донбасса стали плацдармами для полномасштабного вторжения. Зеленский опроверг нарратив о «мире через отступление», называя это ошибкой. Он отметил, что уступки только ускорят эскалацию, позволяя России накапливать силы для ударов по другим регионам, как Харьков или Днепр.

Зеленский категорически исключает идею отказа от оккупированных территорий, таких как Донбасс или Крым, аргументируя, что это не принесет миру, а лишь усилит позиции России для новых атак. Он ссылается на исторический опыт: захваченные Крым в 2014 году и части Донбасса стали плацдармами для полномасштабного вторжения. Зеленский опроверг нарратив о «мире через отступление», называя это ошибкой. Он отметил, что уступки только ускорят эскалацию, позволяя России накапливать силы для ударов по другим регионам, как Харьков или Днепр. «Он [Путин] вторгся в часть востока нашей страны в 2014 году, чтобы использовать ее в качестве плацдарма… Если мы каким-то образом выйдем из Донбасса завтра – чего не произойдет, – мы откроем для Путина незащищенное пространство рядом с миллионным городом Харьков. Он также захватит Днепр. Это даст ему новые возможности».

Угроза для Европы. Зеленский подчеркнул, что война в Украине – это не локальный конфликт, а угроза всей Европе. Он предупредил о технологическом прогрессе в войне, стирающем понятие «дальней войны», и прогнозирует быстрый рост дальности российских ракет. Европейские гарантии безопасности «могут быть недостаточными» («might not be enough»), если Европа не продемонстрирует силу, считает президент Украины. Он призвал европейцев мыслить стратегически, потому что слабость спровоцирует Путина использовать захваченные территории как базу для атак на ЕС.

Зеленский подчеркнул, что война в Украине – это не локальный конфликт, а угроза всей Европе. Он предупредил о технологическом прогрессе в войне, стирающем понятие «дальней войны», и прогнозирует быстрый рост дальности российских ракет. Европейские гарантии безопасности «могут быть недостаточными» («might not be enough»), если Европа не продемонстрирует силу, считает президент Украины. Он призвал европейцев мыслить стратегически, потому что слабость спровоцирует Путина использовать захваченные территории как базу для атак на ЕС. «Расстояние между Москвой и Парижем меньше 3000 км, а ракеты, которые Россия использует для бомбардировки Украины, имеют дальность 2500 км. Нет больше «дальней войны» […]. Поверьте мне, через два года у россиян будет много ракет с дальностью до 5000 км […] Море не защитит никого. Океан не защитит никого».

«Корейский сценарий» для Украины . Зеленский рассматривает возможность «корейского сценария», подобного Южной Корее: отсутствие полного мирного договора после войны, но экономическое процветание благодаря сильным союзникам (например, США). Однако он подчеркивает, что это зависит от надежных гарантий безопасности. Он отметил, что без гарантий Украина останется уязвимой, и такой подход возможен только при условии, что Европа и США обеспечат долгосрочную поддержку.

. Зеленский рассматривает возможность «корейского сценария», подобного Южной Корее: отсутствие полного мирного договора после войны, но экономическое процветание благодаря сильным союзникам (например, США). Однако он подчеркивает, что это зависит от надежных гарантий безопасности. Он отметил, что без гарантий Украина останется уязвимой, и такой подход возможен только при условии, что Европа и США обеспечат долгосрочную поддержку. «Украина может реализовать сценарий Южной Кореи – без полного мира, но с процветанием, если будет иметь сильных союзников».

Критика нарративов о мире. Зеленский опроверг идею «мира любой ценой», подчеркнув, что переговоры возможны только на условиях Украины, с уважением к суверенитету. Он напомнил о необходимости ужесточения санкций, военной помощи и роли Франции в европейской коалиции.

Контекст

Накануне в Париже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона тет-а-тет, а также в составе делегаций. Как сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, лидеры согласовали ключевые позиции перед заседанием «Коалиции желающих», которое состоится 4 сентября. Саммит начнется в 10:30 по местному времени (11:30 по Киеву).

Зеленский вместе с Макроном и рядом европейских лидеров в четверг проведут разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсуждение состоится после саммита «Коалиции желающих», посвященного вопросам гарантий безопасности для Украины, сообщает BFMTV.