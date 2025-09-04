Президент Володимир Зеленський відкидає ідею територіальних поступок Росії, вбачає ризик завершення війни за «корейським сценарієм» та попереджає Європу про російську загрозу. Головне з інтервʼю для французької Le Point напередодні зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі.

Головне

Зеленський категорично відкидає ідею відмови від окупованих територій, таких як Донбас чи Крим, аргументуючи, що це не принесе миру, а лише посилить позиції Росії для нових атак. Він посилається на історичний досвід: захоплені Крим в 2014 році та частини Донбасу стали плацдармами для повномасштабного вторгнення. Зеленський спростував наратив про «мир через відступ», називаючи це помилкою. Він наголосив, що поступки лише прискорять ескалацію, дозволяючи Росії накопичувати сили для ударів по інших регіонах, як Харків чи Дніпро. «Він [Путін] вторгся в частину сходу нашої країни в 2014 році, щоб використати її як плацдарм… Якщо ми якимось чином вийдемо з Донбасу завтра – чого не станеться, – ми відкриємо для Путіна незахищений простір поруч з мільйонним містом Харків. Він також захопить Дніпро. Це дасть йому нові можливості».

Зеленський наголосив, що війна в Україні – це не локальний конфлікт, а загроза для всієї Європи. Він попередив про технологічний прогрес у війні, який стирає поняття «далекої війни», і прогнозує швидке зростання дальності російських ракет. Європейські гарантії безпеки «можуть бути недостатніми» («might not be enough»), якщо Європа не продемонструє силу, вважає президент України. Він закликав європейців мислити стратегічно, бо слабкість спровокує Путіна використовувати захоплені території як базу для атак на ЄС. «Відстань між Москвою та Парижем менша за 3000 км, а ракети, які Росія використовує для бомбардування України, мають дальність 2500 км. Немає більше «далекої війни» […]. Повірте мені, за два роки росіяни матимуть багато ракет з дальністю до 5000 км […] Море не захистить нікого. Океан не захистить нікого».

. Зеленський не виключив можливість «корейського сценарію», подібного до Південної Кореї: відсутність повного мирного договору після війни, але економічне процвітання завдяки сильним союзникам (наприклад, США). Однак він підкреслює, що це залежить від надійних безпекових гарантій. Він зазначив, що без гарантій Україна залишиться вразливою, і такий підхід можливий лише за умови, що Європа та США забезпечать довгострокову підтримку. «Україна може реалізувати сценарій Південної Кореї – без повного миру, але з процвітанням, якщо матиме сильних союзників».

Критика наративів про мир. Зеленський спростував ідею «миру за будь-яку ціну», наголосивши, що переговори можливі лише на умовах України, з повагою до суверенітету. Він нагадав про необхідність посилення санкцій, військової допомоги та ролі Франції в європейській коаліції.

Контекст

Напередодні у Парижі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Президента Франції Емманюеля Макрона тет-а-тет, а також у складі делегацій. Як повідомила пресслужба Офісу президента України, лідери узгодили ключові позиції перед засіданням «Коаліції охочих», яке відбудеться 4 вересня. Саміт розпочнеться о 10:30 за місцевим часом (11:30 за Києвом).

Зеленський разом із Макроном та низкою європейських лідерів у четвер проведуть розмову з президентом США Дональдом Трампом, обговорення відбудеться після саміту «Коаліції охочих», присвяченого питанням гарантій безпеки для України, повідомляє BFMTV.