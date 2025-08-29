Украина на следующей неделе организует европейский трек переговоров о гарантиях безопасности, Россия хочет затянуть встречу лидеров и избежать санкций, идея «буферной зоны» – нереалистична. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге 29 августа. Forbes Ukraine выбрал главное.
Подробности
- Европейский трек гарантий безопасности. Украина на следующей неделе организует встречи на уровне лидеров в Европе, чтобы согласовать позиции по гарантиям безопасности. Зеленский подчеркнул, что формат должен быть похож на 5 статью НАТО. «Хочется, чтобы мы шли по одному пути, понимали друг друга. Поэтому, думаю, у нас на различных площадках будет несколько встреч […] Мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности, мы не хотим второго Будапештского меморандума, мы не хотим минские соглашения. Мы хотим серьезный документ», – сказал президент.
- Ускорение программы PURL и поддержка США. Украина хочет скорейшего запуска программы PURL для закупки американского оружия, в которой уже участвуют несколько европейских стран и Канада. Украинская делегация на этой неделе работает в США по координации встреч с новой администрацией. «Мы хотим, чтобы этот коридор работал немного быстрее. Это вопрос №1», – подчеркнул Зеленский.
- Россия пытается затянуть переговоры. По словам президента, Кремль через медиа запускает сигналы о «новом уровне переговоров», чтобы отсрочить встречи лидеров и ослабить санкционное давление. «Эта отсрочка искусственная, потому что они хотят показать США, что они конструктивны. Они не конструктивны, к сожалению, потому что люди гибнут», – сказал Зеленский.
- Три направления поставки оружия. Система гарантий безопасности предусматривает три направления поставки вооружений: украинское производство (в том числе дроны), европейские мощности (ПВО, артиллерия) и американское оружие через программу PURL. «Первый трек – наше производство. Второй – европейское. Третий – американское оружие через НАТО», – объяснил президент.
- «Буферная зона». Зеленский подверг критике идеи о создании буферной зоны между украинской и российской армиями. Он отметил, что из-за развития технологий такая зона уже существует в виде дистанции, обусловленной применением дронов. «Сегодня тяжелое оружие и так находится 10 плюс километров друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю «мертвой зоной», уже существует», – заявил президент.
- Ситуация на фронте. Самой серьезной остается ситуация в Покровском направлении, где Россия концентрирует до 100 000 военных, заявил Зеленский. В то же время ВСУ проводят активные действия на Харьковщине, Донетчине, Купянском направлении, продолжается вытеснение врага в Сумской области, а в Запорожье ситуация опасна из-за накопления десантных сил врага. «Они готовят в любом случае наступательные действия. Важно, что мы это знаем и контролируем», – сказал Зеленский.
