Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Россия затягивает переговоры, гарантии безопасности, «буферная зона». Главное из брифинга Зеленского

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Украина на следующей неделе организует европейский трек переговоров о гарантиях безопасности, Россия хочет затянуть встречу лидеров и избежать санкций, идея «буферной зоны» – нереалистична. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге 29 августа. Forbes Ukraine выбрал главное.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Европейский трек гарантий безопасности. Украина на следующей неделе организует встречи на уровне лидеров в Европе, чтобы согласовать позиции по гарантиям безопасности. Зеленский подчеркнул, что формат должен быть похож на 5 статью НАТО. «Хочется, чтобы мы шли по одному пути, понимали друг друга. Поэтому, думаю, у нас на различных площадках будет несколько встреч […] Мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности, мы не хотим второго Будапештского меморандума, мы не хотим минские соглашения. Мы хотим серьезный документ», – сказал президент.
  • Ускорение программы PURL и поддержка США. Украина хочет скорейшего запуска программы PURL для закупки американского оружия, в которой уже участвуют несколько европейских стран и Канада. Украинская делегация на этой неделе работает в США по координации встреч с новой администрацией. «Мы хотим, чтобы этот коридор работал немного быстрее. Это вопрос №1», – подчеркнул Зеленский.
  • Россия пытается затянуть переговоры. По словам президента, Кремль через медиа запускает сигналы о «новом уровне переговоров», чтобы отсрочить встречи лидеров и ослабить санкционное давление. «Эта отсрочка искусственная, потому что они хотят показать США, что они конструктивны. Они не конструктивны, к сожалению, потому что люди гибнут», – сказал Зеленский.
  • Три направления поставки оружия. Система гарантий безопасности предусматривает три направления поставки вооружений: украинское производство (в том числе дроны), европейские мощности (ПВО, артиллерия) и американское оружие через программу PURL. «Первый трек – наше производство. Второй – европейское. Третий – американское оружие через НАТО», – объяснил президент.
  • «Буферная зона». Зеленский подверг критике идеи о создании буферной зоны между украинской и российской армиями. Он отметил, что из-за развития технологий такая зона уже существует в виде дистанции, обусловленной применением дронов. «Сегодня тяжелое оружие и так находится 10 плюс километров друг от друга, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю «мертвой зоной», уже существует», – заявил президент.
  • Ситуация на фронте. Самой серьезной остается ситуация в Покровском направлении, где Россия концентрирует до 100 000 военных, заявил Зеленский. В то же время ВСУ проводят активные действия на Харьковщине, Донетчине, Купянском направлении, продолжается вытеснение врага в Сумской области, а в Запорожье ситуация опасна из-за накопления десантных сил врага. «Они готовят в любом случае наступательные действия. Важно, что мы это знаем и контролируем», – сказал Зеленский.
Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні